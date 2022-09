“Inevitabile dopo la separazione”. Ilary Blasi, il particolare sparisce ed è sotto gli occhi di tutti

Lenor cambia lo spot dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Un ‘altra ‘censura’ dopo quella notata dai telespettatori poco dopo l’annuncio ufficiale della coppia, avvenuto i primi di luglio con due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa.

Dopo vent’anni di amore e tre figli – Chanel, Christian e Isabel – i due hanno deciso di divorziare comunicando la notizia in via ufficiale. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa la conduttrice, a cui aveva fatto eco l’ex capitano della Roma.





“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole dell’ex capitano della Roma, finito al centro del gossip per la sua storia – non ancora ufficializzata – con la trentaquattrenne Noemi Bocchi, divorziata e madre di due bambini. Ora Lenor cambia lo spot e lo fa per la seconda volta. A poco dalla notizia dell’addio, molti telespettatori avevano notato la censura i riferimenti a Francesco Totti.

“Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari” dice lIlary Blasi mentre sta al telefono con Totti. Poi ironizza guardando la telecamera: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. E alla fine la conduttrice pronuncia: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”, poi diventato “profumo perfetto”.

Ma non è bastato, perché Lenor ha cambiato un altro spot e questa volta a parlarne è stato TvBlog, che ha pubblicato anche le foto del prima e dopo. “Proprio mentre la Blasi viene inquadrata sommersa dai cuscini, si nota chiaramente la sparizione di due immagini in compagnia dell’ex capitano della Roma. Niente più traccia inoltre del pallone che nei promo precedenti veniva colpito volontariamente dalla showgirl per poi incolpare Francesco e costringerlo a dormire sul divano”.

