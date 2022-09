Clamorosa l’ultima notizia diffusa su Ilary Blasi e Francesco Totti. La separazione della coppia super vip probabilmente continuerà a far parlare a lungo, dopo aver conquistato l’attenzione totale in questa calda estate. Sono in tanti a soffermarsi sulla rottura tra i due con l’ultimo in ordine di tempo che è stato Alberto Matano, tornato a condurre La vita in diretta su Rai1 il 5 settembre. Ma ora è spuntata fuori una novità inaspettata, che cambierebbe totalmente gli scenari e smentirebbe anche le ultime indiscrezioni.

Parlando di Ilary Blasi e Francesco Totti e della loro separazione, Alberto Matano ha affermato: “Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito. Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?”.





Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione: “Ora vivono insieme”

La notizia bomba su Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la loro separazione è stata data dal Corriere della Sera, che già in diverse occasioni ha fornito anticipazioni interessanti sulla conduttrice e l’ex calciatore della Roma. In attesa di news riguardanti il possibile accordo per il divorzio, senza passare dalle aule di un tribunale, è venuta fuori una voce che effettivamente lascerebbe ben sperare. Nonostante si sia parlato in passato di rapporti ormai ai minimi termini, ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

Persone che gravitano intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sapere al Corriere della Sera che i due ormai ex sarebbero però tornati a vivere nella stessa casa, precisamente nella super villa situata all’Eur nella capitale Roma. E alla base di questa decisione presa di comune accordo ci sarebbe una motivazione molto importante. Le asce da guerra sarebbero state abbassate per evitare ulteriori conseguenze spiacevoli, anche se non è ancora chiaro se un accordo possa essere trovato in breve tempo.

Per evitare altri contraccolpi ai figli, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero tornati a vivere insieme anche se non ci sono ovviamente possibilità di una riappacificazione. Ma hanno voglia di preservare Cristian, Chanel ed Isabel e stanno facendo di tutto per rendere loro meno dolorosa questa situazione.

