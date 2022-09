Nella giornata del 5 settembre Alberto Matano è tornato a condurre La Vita in diretta. La pausa estiva è terminata ed è stato tempo dunque di ritornare a lavoro per il conduttore, che nell’estate 2022 si è sposato con Riccardo Mannino. Uno degli argomenti principali toccati è stata la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e da parte del conduttore c’è stato un vero e proprio sfogo davanti agli ospiti Francesca Fagnani, Rita Rusic, Anna Pettinelli ed Adriana Volpe. Parole molto forti e significative.

Prima di parlarvi di Alberto Matano e della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in estate lui si è goduto pienamente la vita personale. Il presentatore Rai è stato anche in Calabria e in Puglia. Qui gli scatti condivisi su Instagram insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra. Un periodo decisamente denso di gioia per il conduttore e giornalista che ha ammesso: “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio”.





Alberto Matano parla della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Da parte di Alberto Matano c’è stata una presa di posizione importante dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e successivamente è intervenuta anche Francesca Fagnani, la quale ha detto: “La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi, è il resto è accanimento mediatico. Stare lì a indagare quando è successo riguarda loro”. Ma il pubblico ha ascoltato con grande interesse soprattutto il discorso di Matano, che ha preso le difese della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Queste le dichiarazioni in diretta televisiva di Alberto Matano: “Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito. Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?”.

Intanto, gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sono al lavoro per una separazione consensuale ma sarebbero due le clausole su cui il Pupone non transigerebbe. Una, come racconta il Corriere, riguarda una possibile ospitata televisiva di Ilary Blasi per parlare della fine del loro matrimonio, magari proprio a Verissimo. Un’altra, invece, la questione Milano.

