Francesco Totti e Ilary Blasi, l’estate è finita e a quanto dicono è tempo di formalizzare la separazione che ha fatto parlare tutta Italia. In queste ultime settimane, dopo l’annuncio dell’addio, lei ha documentato tutte le sue vacanze su Instagram; lui al contrario è praticamente scomparso dai social.

Se non per qualche post pubblicitario, l’ex Capitano della Roma si è trincerato dietro al silenzio anche se rumor e paparazzate non si sono mai arrestati. E sembra che stia aspettando proprio la separazione legale prima di uscire allo scoperto con la presunta nuova compagna, Noemi Bocchi.





Ilary Blasi Milano, “Totti ha detto no”

Gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sono al lavoro per una separazione consensuale ma sarebbero due le clausole su cui il Pupone non transigerebbe. Una, come racconta il Corriere, riguarda una possibile ospitata televisiva di Ilary Blasi per parlare della fine del loro matrimonio, magari proprio a Verissimo. Un’altra, invece, la questione Milano.

Per l’ospitata, Totti vuole proteggere i figli e un’intervista in tv dell’ormai ex moglie significherebbe gettare benzina sul fuoco e alimentare così il chiacchiericcio. Inoltre l’ex calciatore si opporrebbe a un eventuale trasferimento di Ilary Blasi a Milano insieme alla loro figlioletta più piccola, Isabel.

Da tempo i giornali parlano di questa ipotesi del trasferimento a Milano, anche per lavoro, e anche oggi non sarebbe del tutto da escludere. A quel punto, però, sempre secondo i beninformati, Francesco Totti sarebbe pronto ad andare in Tribunale e lo scontro con Ilary Blasi diventerebbe infuocato.

