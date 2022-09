Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati gli autentici protagonisti di questa estate 2022. La loro separazione è stata all’ordine del giorno e quotidianamente sono usciti tantissimi dettagli, non solo sulla separazione in sé, ma anche sulla presunta nuova vita amorosa di entrambi. In attesa di capire come procederà con gli avvocati con le pratiche burocratiche, i fan della conduttrice hanno notato un dettaglio sulla sua mano che ha lasciato qualcuno perplesso. Lei ha mostrato una cosa, non chiarissima a tutti.

Ovviamente il gesto di Ilary Blasi è stato fatto a fin di bene, visto che su TikTok ha mostrato un dettaglio della sua mano sicuramente positivo. Ma c’è un dubbio che è serpeggiato nei seguaci della donna. Intanto, il Corriere della Sera ha rivelato: “Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. . O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale”.





Ilary Blasi, occhi puntati sul dettaglio della sua mano

Attraverso un video postato sul social TikTok, che spopola ormai da tempo soprattutto tra i più giovani, Ilary Blasi ha pubblicato diversi brevi filmati in cui si è immortalata anche a cena e ha puntato l’attenzione su un dettaglio della sua mano. Innanzitutto, bisogna dire che aveva delle mani decisamente ben curate. Poi però ha girato il suo braccio e ha inquadrato il polso. Qui, è stato visibile qualcosa di bello ma allo stesso tempo inspiegabile. E nell’argomento sono stati coinvolti i suoi tre figli.

Nel video in questione ha proposto una bellissima canzone di Maluma, dal titolo Rumba, e ha mostrato un tatuaggio presente sul suo polso che raffigura due bimbe. Il colore del tattoo è rosso e tutti in quel momento hanno pensato alle due figlie Chanel ed Isabel. Ma i suoi figli sono tre e un utente si è chiesto: “Ma i figli sono tre, il tatuaggio ne indica due. Perché?”. Mentre altri si sono soffermati sull’assenza dell’anello: “Niente fede”, “Senza fede ma con figli”. Vedremo se lei fornirà una spiegazione.

Ma sono stati scritti anche diversi messaggi in supporto di Ilary Blasi, dopo che ha vissuto e sta vivendo momenti sicuramente non piacevoli legati all’addio a Totti: “Sei bellissima”, “La migliore in assoluto”, “Mi dispiace per quello che ti è successo, ma sei circondata da persone che ti vogliono tanto bene”.

