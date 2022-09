Ilary Blasi, il retroscena. Tanti gli anni di vita condivisi insieme e un capolinea di coppia raggiunto che ha lasciato senza parole. Forse quello di Ilary Blasi e Francesco Totti rappresenta il ‘caso’ di gossip più chiacchierato di sempre e tra un’indiscrezione e una conferma, il quadro comincia a essere sempre più chiaro.

Ilary Blasi, il retroscena tira in ballo anche Francesco Totti. La notizia viene diffusa sulle pagine de Il Corriere della Sera. La conduttrice continua a mantenere il silenzio sulla rottura dall’ex capitano giallorosso e la sua partecipazione a Verissimo diventa sempre più attesa.





Ilary Blasi, il retroscena tira in ballo anche Francesco Totti: “In tribunale…”

Il retroscena lanciato su Il Corriere riguarda esattamente l’ospitata di Ilary Blasi in casa Toffanin: “Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze”, si legge sul quotidiano. (Ilary Blasi, il primo giorno di scuola della figlia Isabel).

E ancora: ” Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

E sempre a proposito di Ilary Blasi e Francesco Totti, sul quotidiano si legge: “I due ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L’offerta è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace”.

Un momento che si paleserebbe molto delicato: “L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione”.

“Ma che me***!”. Andrea Zelletta, ‘look choc’ a Venezia: distrutto