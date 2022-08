“Se Ilary lo avesse fatto”. Francesco Totti lo ha confessato all’amico, che ora spiattella tutto (a tutti)

Francesco Totti, la rivelazione choc. Pagina dopo pagina, il gossip sta continuando la clamorosa fine di una storia d’amore passata alla storia. Ilary Blasi e l’ex capitano giallorosso si sono lasciati, destando non poco rammarico e dispiacere anche nel cuore dei fan. Ma alcune confidenze di Francesco Totti fatte all’amico, metterebbero in chiaro altri aspetti della questione.

Francesco Totti, rivelazione choc all’amico. Riflettori accesi ancora sulla coppia dopo il capolinea raggiunto, con verità e indiscrezioni che si continuano a intrecciare tra di loro. Mentre è stato scandito il via alle pratiche della separazione, la rivelazione di Francesco Totti fatta all’amico Alex Nuccetelli, famoso pr romano, è già sulla bocca di tutti.





Francesco Totti, rivelazione choc all’amico su Ilary Blasi

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli”, sono le parole di Francesco Totti rivelate all’amico che ha contribuito a fare scoccare la scintilla tra il campione e Ilary Blasi. (Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione: “Lei non è disposta a cedere”).

“Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”, ha aggiunto Francesco Totti in merito al matrimonio con la conduttrice e anni vissuti e condivisi insieme.

Dal canto suo Ilary Blasi sembra preferire il silenzio in merito all’argomento. Ma il pubblico italiano non fa altro che attendere il momento in cui la conduttrice farà capolino nello studio televisivo di Silvia Toffanin, magari per spiegare a tutti come sono andate relamente le cose.

