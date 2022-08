Si tratta di uno dei video più famosi di Tik Tok. Una coppia è intenta a fare due lanci a basket quando tutto d’un tratto un uomo inizia ad urlare. Si tratta di un tradimento in diretta. A riprendere tutto è il giovane Claudio, che mai si sarebbe immaginato di assistere ad una scena del genere. Come dicevamo, il ragazzo aveva appoggiato il telefonino a terra, per riprendersi su Tik Tok mentre con la fidanzata gioca a basket.

Ad un tratto le grida sinistre: “Lo sapevo”, si sente dire in lontananza. E ancora: “Lui stasera muore”. Naturalmente capiscono subito che c’è qualcosa di davvero poco simpatico che sta succedendo a pochi metri da loro. A questo punto la fidanzata di Claudio, dà la sua versione dei fatti: “Ok, lei l’ha tradito”. Poco dopo, nel filmato, si sente il rombo di una moto e l’uomo che dice ancora in dialetto “dammi il numero”.





Tradimento in diretta: il video di Catania diventa virale

Come dicevamo si tratta di uno dei video più visti su Tik Tok e naturalmente l’ironia corre più veloce della stessa vitalità del filmato: “Quante volte l’hai visto?”. E ancora: “Io: lui stasera muoreeeee”. Mentre un’altra utente si dispiace per l’uomo che nel video gridava: “Sento il suo dolore”. Alcuni però sottolineano come l’uomo avrebbe dovuto arrabbiarsi con la fidanzata e non con l’amante di lei: “Ma perché non si arrabbia con la tipa, ma si arrabbia con l’amante?!?!?!”.

Sembra che il filmato non si sia fermato in Italia, ma che stia prendendo il largo nella navigazione oltreoceano. Nel frattempo il video di Claudio ha fatto quasi un milioni di visualizzazioni e la cosa non tende di certo a fermarsi, visto che adesso anche la stampa ne parla assiduamente. Per quanto riguardo il fatto in sé, non si hanno ulteriori dettagli suo proseguimento della vicenda.

Non sappiamo quindi se l’uomo che urlava, abbia fatto qualche sciocchezza o si sia semplicemente calmato dopo un po’. In effetti non sappiamo neanche se si tratti di tutto uno scherzo ben architettato o se magari era un semplice misunderstanding tra lui e la compagna.

