Chi sperava in una soluzione pacifica della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi rimarrà deluso. Iniziano infatti a trapelare le prime notizie su quello che sarà il futuro dell’ex coppia. La sensazione è che ci si sta addentrando in una battaglia senza esclusione di colpi. Come svelato dal magazine Chi, c’è da registrare la mossa dell’ex capitano della Roma che ha arruolato nel suo staff legale l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, esperta matrimonialista, che affiancherà l’altro suo avvocato fidato, Antonio Conte.

Non si è fatta attendere la risposta di Ilary Blasi che ha scelto come legale Alessandro Simeone per rappresentarla. Sarà scontro nello scontro visto che Simeone è l’ex delfino della Bernardini De Pace. Insomma, sarà sfida, sul piano legale, tra la maestra e l’allievo. Nelle scorse ore Ilary Blasi è tornata a Roma ed è pronta a rituffarsi nella quotidianità dopo un’estate passata tra viaggi e mare nel tentativo di stare lontano dal clamore mediatico della separazione.





Totti Ilary separazione, la conduttrice non vuole fare sconti

La questione legale della separazione si preannuncia lunga e complessa. Chi Magazine fa sapere che i legali di Francesco Totti nei giorni scorsi hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa abitazione, stabilendo giorni diversi per entrambi. La proposta vorrebbe anche che i due ex coniugi si impegnino a bloccare la fuoriuscita di news riguardanti la loro vita privata per salvaguardare la serenità dei figli.

Questa offerta è stata fatta recapitare sul Alessandro Simeone che in questa situazione cura gli interessi di Ilary Blasi. Il legale, lunedì 29 agosto, ha incontrato gli avvocati di Francesco Totti compresa Annamaria Bernardini De Pace. “Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono”, si legge su Chi Magazine. La speranza di Francesco Totti e del suo team è che la Bernardini De Pace, vera e propria istituzione del settore ‘amori infranti’, possa sbloccare la situazione

E di conseguenza possa trovare una soluzione rapida, senza che vengano sparsi altri veleni e senza che la questione crolli più di quel che già è precipitata. Il problema è che pare che Ilary Blasi sia furibonda per quel che è accaduto dopo l’annuncio della fine del matrimonio e che quindi non sia disposta a fare alcuno sconto. Insomma tira aria di tempesta su quello che è stato il matrimonio quasi ventennale tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

“L’ho appena saputo”. Ilary Blasi, ore di ansia per la brutta notizia. E ora arriva il suo annuncio