“L’ho appena saputo”. Ilary Blasi, ore di ansia per la brutta notizia. E ora arriva il suo annuncio

Giornata intensa e ricca di tensione quella vissuta da Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, che ha rotto con Francesco Totti nei mesi scorsi, si trova attualmente in vacanza in Croazia ma dall’Italia aveva ricevuto una notizia davvero preoccupante. Immediatamente aveva fatto un annuncio sui social, infatti il suo gatto era scomparso nel nulla e aveva chiesto aiuto a tutti i suoi follower, al fine di ritrovarlo. E ora è arrivata un’importante novità in riferimento a questa improvvisa sparizione.

Dunque, i follower di Ilary Blasi sono subito stati in apprensione per il gatto scomparso e attendevano aggiornamenti. Prima di dirvi cosa è successo, ricordiamo cosa aveva precisamente scritto la donna in una sua Instagram story: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia. Una località balneare vicino Roma cruciale nelle vicende sentimentali di coppia. Proprio a Sabaudia dove Francesco Totti e Ilary hanno preso casa insieme e dove sarebbe anche avvenuto l’ultimo scontro coniugale.





Ilary Blasi e il gatto scomparso: “Lo abbiamo trovato”

Ilary Blasi non ha solamente questo gatto scomparso, che si chiama Alfio, ma anche Donna Paola. Si tratta di felini di razza Canadian Sphynx, che non hanno il pelo. Alfio è entrato a far parte della famiglia l’anno scorso, quando lei aveva pubblicato un’immagine del gatto con la scritta: “Welcome Alfio”, ovvero “Benvenuto Alfio”. Adesso ecco arrivare la notizia più importante, che la stessa presentatrice de L’Isola dei Famosi ha voluto dare in prima persona, dopo il tam tam mediatico.

Questo l’annuncio di Ilary Blasi su Instagram: “Grazie a tutti! Alfio è stato trovato, in particolare voglio ringraziare la dottoressa Sangiorgio e la signora Alessandra”. Una storia che ha avuto fortunatamente un lieto fine, visto che il gatto è stato ritrovato sano e salvo. E lei ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo. Le sue vacanze rischiavano di essere rovinate dalla preoccupazione legata a questa vicenda, invece Alfio è potuto tornare a casa e lei potrà continuare senza problemi a godersi gli ultimi giorni di agosto.

Intanto, parlando di Ilary e Totti, ecco quanto rivelato dal Corriere della Sera: “l primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. In alternativa la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni”.

