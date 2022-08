Ilary Blasi, l’appello. Questa volta la notizia non mira nel cuore delle vicende sentimentali della conduttrice. Ma è vero anche che tocca da vicino uno dei suoi grandi affetti. La brutta notizia arriva mentre la conduttrice si trova in vacanza in Croazione insieme alla figlia Isabel.

Ilary Blasi ha smarrito il gatto Alfio. Ebbene si, molti di voi ricorderanno l’esatto momento in cui il secondo gatto della razza senza pelo ha fatto il suo ingresso in casa ma anche nella vita della famiglia Totti. Nello specifico si tratta del Canadian Sphynx: Alfio e Donna Paola, i nomi degli amici a quattro zampe della famiglia.

Ilary Blasi ha smarrito il gatto Alfio. L’appello disperato della conduttrice





Ed è proprio Alfio a essere scomparso. Ilary Blasi ha lanciato prontamente l’appello attraverso Instagram nel disperato tentativo che possa essere ritrovato: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia”, ha reso noto Ilary Blasi con la foto del suo gatto. (Ilary Blasi e Francesco Totti, novità bomba dopo la separazione).

Una località balneare vicino Roma cruciale nelle vicende sentimentali di coppia. Proprio a Sabaudia dove Francesco Totti e Ilary hanno preso casa insieme e dove sarebbe anche avvenuto l’ultimo scontro coniugale. E per ironia della sorte, il gatto Alfio si è smarrito proprio lì.

Ma per tornare al grande amore per la razza felina, correva il 14 maggio del 2021 quando il piccolo Alfio ha iniziato a gironzolare per casa insieme a Donna Paola. Da quel giorno Alfio ha conquistato il cuore di tutti, e con una sola foto ha raggiunto oltre 20mila like su Instagram. E speriamo che molto presto Alfio faccia il suo ritorno a casa tra le coccole e la felicità di tutti. I fan non potevano che rispondere dimostrando la loro vicinanza. Chissà cosa accadrà.

“È finita, sparite tutte le foto insieme”: la coppia storica di UeD è scoppiata