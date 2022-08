Il momento più atteso sembra essere ormai sempre più vicino, ma i colpi di scena potrebbero non mancare. Ci sono novità su Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione e a riportarle è il Corriere della Sera. I due per ora si stanno concentrando sugli ultimi giorni di agosto e si stanno continuando a godere delle vacanze da sogno. Lui è rimasto in Italia a Sabaudia, mentre la conduttrice televisiva è in Croazia, come testimoniato dalle ultime foto pubblicate dalla donna in compagnia della figlia Isabel.

Gli atteggiamenti avuti da Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione sono stati molto diversi. Infatti, l’ex calciatore della Roma ha mantenuto maggiormente il silenzio intorno a lui, facendo parecchia attenzione a non farsi beccare troppo dai paparazzi. La presentatrice de L’Isola dei Famosi non si è invece fatta troppi problemi ed è stata lei stessa a farsi vedere pubblicamente, mostrando immagini legate alla sua estate e alle splendide ferie che si è meritata dopo mesi di duro lavoro.





Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione le ultime novità

Il Corriere della Sera è riuscito ad apprendere in anteprima anche cosa pensa l’ex atleta di questa situazione e come vorrà risolvere la questione. Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo aver certificato la rottura, devono pensare alle pratiche di divorzio e tra pochissimo dovrebbero esserci le prime novità. Ma c’è chi è un po’ scettico sulla risoluzione immediata delle controversie, soprattutto in seguito ai comportamenti avuti dalla conduttrice tv negli ultimi giorni. Vediamo cosa starebbe succedendo.

Il Corriere ha scritto: “Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi, ipotesi non improbabile, la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni”.

Infine, è stato riferito: “Il desiderio di Francesco Totti è che il tutto avvenga senza ulteriore clamore mediatico. Anche se la vacanza super social di Ilary non promette bene”. Staremo a vedere se si giungerà immediatamente ad un accordo consensuale o se gli avvocati avranno più difficoltà del previsto per chiudere la pratica.

