“Guardate!”. Ilary Blasi, la nuova foto in vacanza è chiarissima. Succede per la prima volta dopo l’addio a Totti

Ilary Blasi, foto senza fede al dito. Nei giorni scorsi si è tornati prepotentemente a parlare della separazione della conduttrice da Francesco Totti. Dopo tanti anni di matrimonio e tre figli la storia d’amore è giunta al termine. Una relazione finita non nel migliore dei modi se si considera che alla base ci sarebbero dei tradimenti. Da parte di entrambi. Della relazione dell’ex calciatore con Noemi Bocchi si è parlato molto.

Ma anche Ilary avrebbe avuto un liaison con il personal trainer Cristiano Iovino. In ogni caso recentemente sono state pubblicate altre foto di Francesco Totti in compagnia o comunque nello stesso posto in cui si trova Noemi. Ebbene, sembra che Ilary Blasi sia andata su tutte le furie per il comportamento dell’ex. Quello che la conduttrice non accetta è il fatto che Francesco non riesca a fare a meno della sua nuova fiamma in questo momento. E che continui a portare Isabel a giocare coi suoi figli.





Ilary Blasi e le ultimissime su Francesco Totti e Noemi

Su chi gli ultimi sviluppi: “Ilary, che abbiamo visto pochi giorni fa a Cortina, è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager ed è tornata, infine, a Sabaudia, a riprendere Isabel per volare, in gran segreto, in Croazia, a raggiungere un altro pezzo di famiglia: sua sorella Silvia. Ha postato un video mentre lei e Isabel scendevano dall’aereo. Sapendo che, a quel punto, Totti sarebbe stato libero di incontrare nuovamente la Bocchi, con il rischio di essere scoperto e di confermare la versione della conduttrice. Ecco, infatti, Francesco mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso”.

Tra le numerose foto postate da Ilary Blasi in compagnia della figlia e in riva al mare ce ne sta una in particolare che ha richiamato l’attenzione di molti. I più attenti hanno infatti notato che la conduttrice non porta più al dito la fede nuziale. Un dettaglio che era già stato messo in risalto qualche tempo fa, quando Ilary aveva aumentato sensibilmente il numero delle foto pubblicate sui social. Insomma, l’ennesima conferma di un matrimonio che non ha più alcuna possibilità di ripresa.

Nei giorni scorsi il Corriere della Sera parlava di una precisa ‘strategia’ da parte di Ilary Blasi: “Il piano di Ilary Blasi in soldoni sarebbe questo: comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere. Come se non ci fosse di mezzo la separazione più chiacchierata d’Italia, quella da Francesco Totti, ancora ferma alle prime scartoffie. E come se la sua (presunta) storia con Cristiano Iovino, personal trainer di stanza a Roma ma più spesso a Milano, muscoloso e conteso, non esistesse. Lui sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi dai Parioli, arrivata dopo”.

