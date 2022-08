“È fuori di sé”. Ilary Blasi su tutte le furie dopo gli ultimi fatti su Francesco Totti e Noemi

Ilary Blasi furiosa dopo le foto di Totti e Noemi. Non sembra tirare un’aria serena in quella che fu una delle coppie più seguite d’Italia. Tra Ilary Blasi e Francesco Totti il matrimonio è finito, male a quanto pare. Si parla di tradimenti, di chat compromettenti, scoperte amare. Adesso, mentre la presentatrice si trova in vacanza con la figlia più piccola Isabel, l’ex calciatore è stata beccato a San Felice al Circeo dalla sua Noemi.

Nelle fotografie si vede ’ex calciatore della Roma il 19 agosto sera mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto è lo stesso in cui la giovane, qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Queste ultime foto hanno fatto imbestialire Ilary Blasi che non accetta una cosa.





La rabbia di Ilary Blasi per il comportamento di Totti

Come riportato dal magazine Chi molti si stanno chiedendo: “Ma come? Francesco proprio non riesce a fare a meno della nuova fiamma? Eppure il momento è delicatissimo, l’annuncio della separazione è fresco e ci sono da sistemare le cose sul piano legale. Non potrebbe starsene buono buono per qualche settimana?”.

In questi giorni Ilary Blasi si trova in Croazia con la figlia Isabel dopo averla ripresa a Sabaudia dove si trovava con il papà. La conduttrice ha così raggiunto la sorella Silvia che si trova lì con il marito, nipoti, zio e una coppia di amici. E Francesco Totti? Su Chi leggiamo: “Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d’ingresso. L’ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l’uscita, fino alle 2 di notte, non c’è stata”. Per il settimanale la goccia che ha fatto “traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi” è stato il fatto che Totti abbia continuato a portare Isabel a giocare coi figli di Noemi.

Insomma, alla vigilia di una battaglia legale che si aprirà sulla separazione degli ingenti beni, tra Ilary Blasi e Francesco Totti tira davvero una brutta aria. Che sia dipeso dal comportamento dell’ex giocatore o da altro è quasi secondario: peggio di così non poteva proprio finire.

