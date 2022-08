Totti e Noemi insieme. Nuove foto si aggiungono alle poche immagini che confermerebbero la relazione dell’ex capitano della Roma con la giovane romana, conosciuta diversi mesi fa grazie all’amico in comune Alex Nuccettelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia. Mentre Ilary Blasi si trova in vacanza insieme alla figlia più piccola Isabel, Francesco Totti è stato pizzicato a San Felice al Circeo da Noemi.

L’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato i primi di luglio con due comunicati stampa inviati e pubblicati dall’Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti in un comunicato diffuso dall’Ansa. Anche la conduttrice aveva deciso di dare la notizia all’agenzia. Non un comunicato congiunto come era accaduto in passato per Stefano De Martino e Belen e più recentemente per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma due distinti.





Totti e Noemi insieme, le foto dell’ex calciatore sotto casa di lei

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva spiegato la Blasi. Dopo la bomba annunciata con due comunicati stampa all’Ansa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è partita per la Tanzania con i figli e la sorella Silvia, poi si è concessa una settimana di relax nella villa di Sabaudia, dove poco dopo è arrivato anche l’ex marito.

Giusto il tempo dello scambio delle chiavi e un saluto veloce, i due si sono dati il cambio e Ilary è tornata a Roma. Mentre Francesco Totti si trova a Sabaudia, quest’anno Noemi Bocchi ha deciso di rinunciare alle vacanze in Sardegna e di affittare una casa a San Felice al Circeo. Ed è proprio qui che i fotografi di Chi lo hanno beccato e paparazzato, proprio sotto casa della flower design.

In esclusiva sul nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 24 agosto, sono state pubblicate le immagini di Francesco Totti che va a trovare la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Nelle fotografie si vede ’ex calciatore della Roma il 19 agosto sera mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto è lo stesso in cui la giovane, qualche giorno prima, aveva parcheggiato.

“Negli ultimi tempi con Francesco”. Ilary Blasi ‘smacherata’, l’indiscrezione di Alex Nuccetelli