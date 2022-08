“Ascoltatemi bene”. Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel dice la sua per la prima volta

Ilary Blasi e Francesco Totti, parla la figlia. Tanto si è già detto sulla clamorosa rottura di coppia dopo ben 17 lunghi anni di relazione. Nessuno li avrebbe mai saputo immaginare lontani l’uno dall’altra eppure è accaduto. A parlarne è stata la 16enne Chanel, sempre molto attiva sui social.

Di recente sulle pagine de Il Corriere della Sera si è appreso che Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a intavolare trattative sempre più importanti dopo la separazione, soprattutto in merito a ciò che riguarda i figli Cristian, Isabel e Chanel. (Ilary Blasi e Francesco Totti, la separazione: “Costretti a farlo per i figli”).

E a proposito della figlia della coppia ormai 16enne Chanel, si viene a conoscenza di un video su Tik Tok che mostrerebbe come la ragazza stia provando ad affrontare un periodo decisamente denso di turbolenze familiari: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”, scrive Chanel.

Chanel sembra essere rimasta forte e combattiva, nonostante il clamore mediatico che sembra non mollare la presa intorno ai genitori Ilary e Francesco che per la prima volta hanno vissuto la stagione estiva in posti differenti. Ed è proprio a Sabaudia che si trova Chanel in compagnia del padre.

