“Costretti a farlo per i figli”. Ilary Blasi e Francesco Totti, scelta inevitabile dopo la separazione

Ancora rumor in merito a Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la clamorosa separazione che ha sconvolto l’estate italiana del gossip. Sono ormai settimane che si cerca di comprendere che tipo di accordo possa essere raggiunto tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma, ma di ufficialità non ce ne sono ancora. Si sa però che i rispettivi avvocati stanno lavorando alacremente per giungere ad un compromesso, che possa soddisfare entrambe le parti. E qualcosa ora pare che si stia muovendo.

A breve vi diremo tutto sulle voci riguardanti Ilary Blasi, Francesco Totti, la loro separazione e il presunto primo accordo trovato. Intanto, sembra sempre più certo che presto Ilary Blasi darà pubblicamente la sua versione dei fatti. A raccoglierla potrebbe esserla Francesca Fagnani con la quale è stata vista insieme a Cortina. Quello che sarà avrà comunque la forza di un terremoto. Ma è sempre in piedi l’ipotesi che possa rompere il silenzio a Verissimo, nello studio della sua cara amica Silvia Toffanin.





Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione voci su un primo accordo

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera nelle ultime ore, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a iniziare ad intavolare trattative sempre più importanti dopo la separazione. Tramite i legali hanno voglia di chiudere le questioni più importanti e che coinvolgono anche i figli Cristian, Isabel e Chanel. Un primo accordo che starebbe per essere certificato riguarderebbe proprio i tre figli, ma c’è anche qualche informazione in più legata al possibile assegno di mantenimento dell’ex atleta.

Il Corriere della Sera ha rivelato che Ilary Blasi “avrebbe individuato il suo nuovo alloggio, dove andrà a vivere in futuro. La casa di famiglia (la villa all’Eur con 25 stanze n.d.r.) resterebbe ai figli Cristian, Isabel e Chanel con Ilary e Totti che dovranno darsi il cambio. In più si parla di un accordo milionario riguardante l’assegno di mantenimento. Questo prevede la negoziazione assistita, quindi si può essere separati in tempi brevi senza andare in tribunale. E sono disposti l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura e solo dopo l’accordo negoziato con i propri legali, viene sottoposto all’autorizzazione del pubblico ministero e ratificato”.

Il settimanale Nuovo ha anche aggiunto che Noemi Bocchi è stata avvistata con un uomo e sembra che la giovane romana, visto il clamore mediatico che ruota intorno alla sua persona, ora faccia ‘coppia’ con un bodyguard pagato proprio da Francesco Totti. Una figura che aiuterebbe Noemi a vivere una vita più tranquilla e lontana da probabili scocciatori. Nei prossimi giorni attese sicuramente ulteriori novità.

