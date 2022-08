“C’è un uomo con lei”. Noemi Bocchi sorvegliata dopo il caso Totti: l’hanno vista e tutti ne parlano

Noemi Bocchi con un uomo, è l’ultima notizia della storia dell’estate: il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che da quando ha annunciato l’addio al marito è sempre più presente sui social. “Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai – scrive The Pipol -. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario”.

“Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo”. Dopo la bomba annunciata con due comunicati stampa all’Ansa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è partita per la Tanzania con i figli e la sorella Silvia, poi si è concessa una settimana di relax nella villa di Sabaudia, dove poco dopo è arrivato anche l’ex marito. Giusto il tempo dello scambio delle chiavi e un saluto veloce, i due si sono dati il cambio e Ilary è tornata a Roma.





Noemi Bocchi con un uomo: “È il bodyguard di Totti”

Sempre secondo la pagina gossip: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. In quale casa non si sa, dato che l’ex calciatore è proprietario della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa e di un appartamento all’Eur”. Quest’anno Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del Pupone (i due non hanno ancora ufficializzato la storia ma Totti è stato più volte paparazzato sotto casa della giovane romana) ha trascorso le vacanze estive a San Felice al Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia.

Una decina di giorni fa, scrivono i beninformati, la ragazza è stata vista prendere un tender in spiaggia e dirigersi verso uno yacht, dove presumibilmente c’era ad aspettarla Francesco Totti. Tutti gossip, nessuna conferma o ufficialità con foto, ma di certo il nome di Noemi Bocchi è uno dei più chiacchierati di questa estate e i suoi spostamenti sono seguiti da giornalisti e paparazzi.

Alla storia si aggiunge un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, Noemi Bocchi è stata avvistata con un uomo e sembra che la giovane romana, visto il clamore mediatico che ruota intorno alla sua persona, ora faccia ‘coppia’ con un bodyguard pagato proprio da Francesco Totti. Una figura che aiuterebbe Noemi a vivere una vita più tranquilla e lontana da probabili scocciatori.

“Pronta a parlare”. Ilary Blasi, la verità sulla separazione con Francesco Totti a un passo