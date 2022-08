“Pronta a parlare”. Ilary Blasi, la verità sulla separazione con Francesco Totti a un passo

Si avvicina l’autunno e con lui la possibilità che uno tra Francesco Totti e Ilary Blasi parli dopo la separazione. In questi giorni il settimanale Chi ha ricostruito la vicenda con divizia di particolari. “Ilary ha sempre creduto al marito. Nonostante gli indizi disseminati lungo il cammino del loro matrimonio, ha pensato che fossero dovuti all’invidia, alla cattiveria da salotto, al gossip becero. Preferiva credere a Totti piuttosto che essere assalita ogni giorno dai dubbi”.



“E, dopo anni di voci e di sospetti, quando ha scoperto che, in effetti, Totti stava frequentando un’altra donna, Noemi Bocchi, da quasi un anno, le è crollato il mondo addosso. E tutto quello che ha sentito e che non ha voluto sentire, si è materializzato. È stata una rivoluzione copernicana. Quando Ilary sentì il nome di Noemi per la prima volta era lo scorso febbraio: lo aveva rivelato Dagospia. Ne chiese conto a Totti, ma lui le disse che, magari, era una tifosa che si era fatta un selfie con lui”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, lei è pronta a parlare?



“Poi, Ilary, vedendo che allo stadio c’era anche uno dei suoi migliori amici, Emanuele, uno che è cresciuto con lei, lo interrogò. E l’amico le disse di stare tranquilla, che era lui, Emanuele, a frequentare un’amica di Noemi e per questo erano allo stadio tutti insieme, lui, l’amica, Noemi e Totti”. Sempre Chi ha smentito la gravidanza di Noemi. (Leggi anche “Torna per lei”. Clamoroso a UeD, Maria De Filippi chiama e il cavaliere risponde)



“Si è parlato anche di distrazioni da parte sua [di Ilary, ndr], magari conseguenti a quelle di Totti, con tanto di nomi e cognomi. Una sorta di vendetta, di ripicca. Abbiamo parlato anche di messaggini scoperti da Totti. Ma non ci sono foto di Ilary che va a casa di un altro uomo, o viceversa. Non c’è nell’aria un suo progetto di vita con un nuovo amore. E questo, al momento, fa la differenza”.



Intanto sembra sempre più certo che presto Ilary Blasi darà pubblicamente la sua versione dei fatti. A raccoglierla potrebbe esserla Francesca Fagnani con la quale è stata vista insieme a Cortina. Quello che sarà avrà comunque la forza di un terremoto.

