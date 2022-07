Uomini e Donne, il nuovo cast prende forma. Manca ancora più di un mese all’inizio delle registrazioni ma gli autori del programma sono già al lavoro in maniera serrata. Nelle ore scorse era circolata la voce di un arrivo di peso nel dating, quello di Andrea Fratino. Ma la sua risposta è stata un secco no, come è lui stesso a spiegare nel corso di un’intervista a RDS Next. “Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no”.

Come riporta il sito Webboh Andrea Fratino ha rifiutato la proposta di UeD per un motivo: “Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. C’è prima Uomini e Donne a parte che era diverso. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”. Ma non basta, perché anche la posizione dell’opinionista Gianni Sperti non sembra solida come un tempo.





Uomini e Donne, nel nuovo cast torna Marcello Messina

A quanto scrivono i ben informati per Gianni e Gemma Galgani potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva a La Talpa e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne. Il dubbio è forte. Intanto un nome per il nuovo casta di Uomini e Donne pare ci sia. Tra i candidati in pole position spiccherebbe il nome del cavaliere Marcello Massina. (Leggi anche Bimbo di 2 anni muore travolto dall’auto del papà: il fratellino avrebbe inserito la marcia)

Marcello che, nella passata edizione, si mise in mostra prima come corteggiatore di Ida Platano e successivamente accettò di conoscere anche altre dame. Alla fine scelse di uscire di scena dalla ma potrebbe rimettere piede in studio e quindi tornare a mettersi in gioco per cercare l’amore. E chi lo sa che non torni proprio per Ida. Inutile dire che molti si chiedano se ci sarà anche il ritorno di Riccardo Guarnieri.

In queste ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato al centro del gossip per una segnalazione social arrivata a Deianira Marzano. Il cavaliere del trono over è stato avvistato a Policoro, in Basilicata, assieme ad una donna misteriosa mentre faceva shopping in un negozio. Non è dato da sapere l’identità di lei. Sarà la sua nuova fiamma? Di sicuro la foto in questione ha scatenato i fan.

