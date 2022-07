“Vi abbiamo smascherati”. Luca Salatino e Soraia Allam, i fan di UeD hanno scoperto tutto

Luca Salatino e Soraia Allam, crisi smentita per la coppia da Uomini e Donne? Così sembrerebbe. Oltre ad essersi entrambi taggati tra le Storie di Instagram, l’ex tronista ha lasciato un cuore sotto l’ultimo post della sua fidanzata, replicato a sua volta con la stessa emoticon. Inoltre l’ex tronista si è ripreso mentre bacia la sua fidanzata e aggiunge: “Siamo tornati”. Stop alle voci, dunque. Almeno per ora. Eh sì perché sono in molti a pensare che qualcosa stia bollendo in pentola e che presto la coppia seguirà il triste destino di Valeria e Matteo Ranieri.



Matteo che, dopo mesi di chiacchiere, era stato costretto ad ammettere la fine della storia con un lungo post sui social. “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede”.





Luca Salatino e Soraia Allam, il bacio non cancella i dubbi



“È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”. (Leggi anche “Così non si può”. Primi problemi tra Luca Salatino e Soraia Allam dopo la scelta a UeD)



A lanciare l’indiscrezione che neppure tra Luca e Soraia le cose non andrebbero affatto bene era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Ancora una volta era stata infatti destinataria di una segnalazione da parte degli utenti per cui Luca Salatino e Soraia si sarebbero già lasciati, proprio come accaduto di recente a Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Com’è noto, i due ex tronisti sono diventati molto amici a UeD e ancora oggi continuano a frequentarsi.



Il bacio, poi, non convince a pieno. Moltissimi utenti, infatti, sospettano che questo sia l’ennesimo temporeggiamento, dal momento che entrambi sono consapevoli che un annuncio del genere li porterebbe ad essere criticati come nel caso di Matteo, non riuscendo a godersi serenamente le vacanze tra segnalazioni e altro.

Luca Salatino e Soraia UeD lasciati? Tutto nasce dalla diretta con Matteo Ranieri