Dopo Matteo Ranieri e Valeria Cardone anche Luca Salatino Soraia lasciati? Se così fosse due tra le ultime coppie nate nello studio di UeD sarebbero già scoppiate. Ma andiamo ai dettagli. Sono ormai trascorse alcune settimane da quando tronista e corteggiatrice hanno iniziato la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Non è sempre stato un idillio tra i due nello studio di Maria De Filippi ma nonostante un lungo percorso pieno di alti e bassi Luca Salatino ha deciso di lasciare il programma che gli ha dato popolarità proprio in compagna di Soraia. Come tutti gli ex protagonisti di UeD i due hanno quindi iniziato a mostrarsi sui social e a raccontare il proprio quotidiano.





Luca Salatino Soraia lasciati? Cosa è successo adesso

Tutto ok quindi? Non proprio perché nelle ultime ore è accaduto qualcosa di insolito che ha fatto subito scattare l’allarme rosso tra i fan di Luca Salatino e Soraia e in generale tra il pubblico di UeD. A riportare la novità, l’esperta di gossip e influencer campana Deianira Marzano.

Ancora una volta è stata destinataria di una segnalazione da parte degli utenti per cui Luca Salatino e Soraia si sarebbero già lasciati, proprio come accaduto di recente a Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Com’è noto, i due ex tronisti sono diventati molto amici a UeD e ancora oggi continuano a frequentarsi. E infatti anche qualche ora fa si sono mostrati insieme sui social.

Non solo, sempre insieme hanno anche fatto una diretta su Instagram e proprio nel corso della live alcuni utenti hanno iniziato a sospettare che Luca Salatino fosse in rotta con la sua fidanzata Soraia. Nella segnalazione di un follower a Deianira viene fatto notare come l’ex tronista non abbia mai risposto alle domande su Soraia. Da qui il sospetto che i due si siano lasciati. Ma ovviamente non c’è alcuna conferma, almeno per ora.

“Nuove cose”. Uomini e Donne, Soraia Allam guarda oltre Luca Salatino: “Vi dirò tutto”