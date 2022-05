Luca Salatino, scelta fatta. Alla fine, il discusso tronista di Uomini e Donne ce l’ha fatta. Dopo mesi di corteggiamenti, frizioni e qualche risentimento da parte di Maria (ecco cosa è successo), alla fine è successo. È successo tutto durante la registrazione del 18 maggio 2022. Tra l’altro la stagione di Uomini e Donne si appresta a terminare prima della pausa estiva e per Luca Salatino e Veronica Rimondi, è il momento di darsi una mossa. Il primo a concludere è il pugile.

Luca Salatino, scelta complessa, ma alla fine un nome è uscito tra Soraia Allam e Lilli Pugliese. Per Luca Salatino, scelta in qualche modo inaspettata. Come abbiamo raccontato tante volte, il giovane non sa chi scegliere tra Soraia e Lilli, con la quale tra l’altro si è baciato appassionatamente nel corso dell’ultima puntata. Ma le cosa tra Lica e Lilli si sono complicati con l’arrivo di Aurora Colombo. Molti pensano che proprio quest’ultima sarebbe stata la scelta di Luca Salatino, se solo non avesse lasciato il programma a inizio maggio.





Luca Salatino, scelta fatta a Uomini e Donne: “Voglio te”

Tra l’altro, importante dire che Soraia, nonostante questa uscita di scena, non avrebbe dimenticato le forti attenzioni del tronista verso Aurora. Per questo la 27enne ha deciso di non baciare più il tronista. Luca poi non ha capito il suo malessere e ha interpretato il tutto come mancato interesse.

Non solo: Soraia, nel corso della puntata di Uomini e Donne è anche scoppiata a piangere vedendo l’esterna di Luca e Lilli. E insomma, anche se negli ultimi tempi sembrava scontato che Salatino avesse in mente di scegliere la Pugliese, alla fine ha scelto proprio Soraia. Luca Salatino, scelta complessa ma fatta.

SORAYA MERITI QUALCUNO DI MEGLIO NON CERTO UN COSO COME LUCA SALATINO #uominiedonne pic.twitter.com/c9BfAnAOsW — Alessio Labamba (@LabambaAlessio) May 18, 2022

Con lei, in effetti, durante le esterne aveva dimostrato di avere un certo feeling. Naturalmente il comportamento di Luca è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno espresso solidarietà a Soraia, in quanto, secondo loro, non si merita di essere trattata così. Resta da vedere quali saranno le reazioni del pubblico di fronte alla scelta di Luca Salatino. Come la prenderà Maria?

