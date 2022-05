Maria De Filippi contro Luca Salatino. Nell’ultima puntata di UeD protagonista il tronista conteso tra Soraia e Lilli, le due corteggiatrici rimaste in studio dopo l’addio di Aurora. Una delle due sarà la sua scelta. Non è dato da sapere quando avverrà, ma di sicuro la situazione non è delle migliori.

Soraia ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Per questo motivo il tronista l’ha ripresa ancora una volta accusandola di essere meno interessata a lui rispetto all’inizio. E quando è andata in onda l’esterna con Lilli, con tanto di bacio, Soraia è scoppiata in lacrime. Così intervenuta Maria De Filippi contro Luca Salatino.





Maria De Filippi contro Luca Salatino: cosa è successo a UeD

Soraia ha provato a far capire a Luca Salatino di non riuscire a dimenticare di aver sofferto per lui per via del comportamento adottato quando ha preferito uscire con Aurora e Lilli anziché che con lei, baciandole: “Io non sono come Lilli, ho bisogno dei miei tempi. Io ti ho già dimostrato che mi piaci ma non è che è finita così, ti ho detto che ci tengo ma non puoi pretendere alcune cose che non posso darti”.

“Mi vengono i dubbi. Non può esistere amore in una circostanza del genere però provo delle cose”, ha continuato la corteggiatrice che è poi scoppiata in lacrime facendo intervenire la conduttrice. Non le è andato giù l’atteggiamento del tronista nei confronti di Soraia dopo averle chiesto – ancora una volta – cosa prova per lui. Per questo motivo Maria De Filippi si è scagliata contro Luca Salatino.

Soraya tu devi scappare da questo tizio il più velocemente possibile ascolta una povera pazza #uominiedonne — madiba. (@theonenoemi) May 18, 2022

“Luca ma perché devi trovare la prova di quello che sente nel pianto? La fai piangere, ora sei soddisfatto? Cerca di capire le risposte che ti da, ti ha detto che ci tiene. Ha paura di essere ferita. Che deve fare? È diversa per come tu l’hai fatta stare. Luca, tu sei il tronista, ma mettiti al posto suo”, ha detto Maria De Filippi incredula ma anche sconcertata per il suo atteggiamento. Per il pubblico di UeD Soraia dovrebbe andarsene.

