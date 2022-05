Tina Cipollari offesa a UeD. Questa volta però non c’entrano Gemma Galgani, con cui ultimamente sembra esserci una tregua, o Biagio Di Maro, il cavaliere che di recente c’era andato giù pesante con l’opinionista storica del programma di Maria De Filippi.

C’è un nuovo personaggio nel parterre maschile che sta dando filo da torcere alla Vamp da quando si è seduto in studio. Lui è il fotografo di moda Fabio Nova, arrivato a UeD da qualche settimana per cercare l’amore. Preso di mira da lei fin dal primo giorno ha colto la prima occasione utile per vendicarsi.





Tina Cipollari offesa a UeD per la sua forma fisica

Ad accedere la miccia tra i due è stata però Maria De Filippi, che ha chiesto al cavaliere: “Ti piace com’è vestita oggi Tina?”. E lui: “I vestiti ti cadono sempre male qua – dice appoggiando le mani sul fondoschiena – Qua sei un po’ quadrata e i vestiti ti cadono male. C’è uno spazietto, sembra ci sia un tubo di scappamento interno”.

Tina Cipollari offesa non ha perso tempo: “Ma tu stai criticando il mio corpo quando sembri un ragno vestito. Sei piccolo, uno schifo di uomo. Chi può venire a corteggiarti? Ti sei guardato?”. “Vediamo le scarpe, posso vedere il piede di porco?”, ha chiesto ancora la conduttrice.

-Sei un po' quadrata

-Sembra tu abbia un tubo di scappamento

-La ciccia con il piede di porco



Lui fa schifo ma Maria e Gianni che lo trovano divertente fanno venire il vomito



TINA SEI BELLISSIMA#uominiedonne pic.twitter.com/q7ZJDaMc7Q — Emy 💝🌸 (@EmyRose6519) May 17, 2022

E quando l’opinionista ha mostrato i piedi in camera, Fabio Nova ci ha messo il carico: “Oggi meglio perché non si vede il ditone accavallato, la ciccia col piedino di porco. Io ho un bel piedino rispetto al tuo. Dovrebbero stringerle il vestito per modellarla un po’ di più. Già è…se poi le lasci cadere il vestito così, diventa un rombo”. Per gli utenti questo si chiama body shaming. Utenti che si sono anche scagliati contro la padrona di casa, accusata di ridere e fomentare queste offese sulla fisicità di Tina Cipollari.

