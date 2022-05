Nel parterre di Uomini e Donne si è affacciato un nuovo cavaliere. Maria De Filippi lo ha fatto accomodare al centro dello studio e lui si è presentato: “Vengo da Milano, ho fatto il mio lavoro come fotografo di campagne pubblicitarie per trenta anni, vivo tra Milano e il Brasile, sono lì tutto l’inverno e d’estate torno in Italia. Ho tre nipoti a Rio e con i miei fratelli abbiamo una attività in Brasile. Mi sto dedicando alla musica, ho fatto nove anni di pianoforte e quando ho iniziato a lavorare di meno mi sono rimesso a suonare”.

La presenza in studio del nuovo cavaliere Fabio Nova non passa inosservata. Soprattutto a Tina Cipollari e subito dopo la sua presentazione tra i due è iniziato il primo battibecco. Cercando di raccontarsi, il cavaliere ha infatti rilasciato qualche dichiarazione un po’ “forte”. Quando ha parlato della sua donna ideale ha detto: “Se devo essere sincero, sono un po’ viziato dalla deformazione professionale, perché per 35 anni ho giudicato le donne. Ho passato la vita a giudicare chi ha la cellulite, chi le smagliature. Sono un uomo abbastanza esigente. Sono stato con donne bellissime e brutte, sono stato lasciato da donne brutte come ho lasciato io donne bellissime. La prima cosa che guardo in una donna è la classe”.





Fabio Nova UeD, chi è il nuovo cavaliere del programma

A questo punto sia Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono riusciti a rimanere in silenzio. Se il primo ha subito chiesto a Fabio Nova di smetterla di classificare le donne in “belle” e “brutte”, la sua collega ha invece preferito alzare i toni. Soprattutto quando il cavaliere spiegato che Tina Cipollari non avrebbe potuto fare la modella per lui, vestendo solamente taglie 38 e 40. “Esteticamente sei bruttarello, sull’aspetto fisico sei a zero. Esistono le modelle curvy. Io sono una donna intelligente, non mi offendo perché so che alla mia età e con questo fisico non potrei fare la modella. Con te io non solo non ci uscirei mai, perché sei brutto fuori e dentro. E anche se pesassi 300 kg, mi vergognerei ad uscire con un soggetto del genere”.

Fabio Nova è nato nel 1959 e attualmente vive tra Milano, Miami e Buenos Aires. Abbandonati gli studi in Giurisprudenza, ha dedicato la sua vita alla fotografia immortalando nei suoi scatti modelle del calibro di Naomi Campbell ma si è anche occupato di reportage in Africa, Indonesia, Cambogia e altri Paesi asiatici. Lavori esposi a Palazzo Reale, a Milano. Una decina di anni fa ha deciso di chiudere il suo studio e insieme al fratello è partito alla volta di Rio de Janeiro dove ha avviato un’attività imprenditoriale. Tra le sue passioni c’è anche il pianoforte.

Attualmente Fabio Nova vive una doppia esistenza: infatti trascorre l’estate in Italia, lavorando nel suo studio e godendosi il calore della famiglia, mentre in inverno si trasferisce in un piccolo paesino del Sud America. Continuano ad accompagnarlo sia la passione per la fotografia che quella per la musica (se la cava con diversi strumenti e addirittura di tanto in tanto collabora con alcuni dj). Tuttavia ancora non ha ancora trovato l’amore ed è per questo motivo che si è rivolto al dating show di Maria De Filippi facendosi notare subito.

