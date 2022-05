Svolta per Gemma Galgani a Uomini e Donne e forse proprio sul gong, visto che manca poco prima della fine dell’attuale stagione del dating show, potrebbe trovare quell’amore inseguito da anni. Dopo l’addio a Giorgio Manetti, per lei sono arrivate solamente delusioni sentimentali e ancora oggi sta cercando disperatamente qualcuno che possa conquistare il suo cuore. E le notizie circolate in queste ore fanno davvero ben sperare. Le ultime indiscrezioni sono veramente positive.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, la coppia ex Uomini e Donne composta da Caterina Corradino e Biagio Buonomo ha annunciato: “Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito. Poi abbiamo invitato anche Ida. Vorremmo sinceramente che questo grande giorno portasse fortuna ad entrambe”. Ovviamente c’è stato il sì da parte della dama piemontese, che si era emozionata quando i due erano stati invitati da Maria De Filippi nello studio del programma.





Uomini e Donne, per Gemma Galgani un nuovo cavaliere

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nell’appuntamento del 17 maggio vedremo qualcosa di molto importante per Gemma Galgani. C’è però grande attesa anche per capire gli sviluppi della vicenda legata a Gianluca, che proverà a cercare un’anima gemella dopo la fallimentare conoscenza con Gloria. Inoltre, bisognerà capire se i tronisti Luca e Veronica arriveranno finalmente alla scelta definitiva. Lei dovrà scegliere uno tra Matteo ed Andrea, mentre lui tra Soraia e Lilli.

Tornando a Gemma Galgani, nello studio di Uomini e Donne arriverà un uomo che è interessato a conoscere la dama originaria di Torino. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su chi sia questo pretendente, ma lo scopriremo indubbiamente nelle prossime ore. Ovviamente nelle anticipazioni non è stato possibile apprendere se lei abbia subito manifestato interesse per il cavaliere. La speranza dei fan di Gemma è che sia arrivata finalmente la volta giusta per abbandonare felicemente la trasmissione.

Intanto, Ida Platano assente a Uomini e Donne. La dama non si è presentata in studio e immediatamente si sono scatenati i fan del programma. Dietro la scelta di Ida ci sarebbe un motivo ben preciso. Secondo i ben informati Ida Platano avrebbe deciso di non partecipare alle nuove puntate del programma complice anche l’assenza in studio di Marco, il cavaliere che sta frequentando in queste settimane.

