Ida Platano e Mario Cusitore, l’ultimo retroscena. Il percorso della tronista a Uomini e Donne si è interrotto recentemente senza scegliere nessun corteggiatore. Oltre a Mario la donna aveva iniziato la frequentazione con Pierpaolo con il quale c’è stato anche un bacio. Tuttavia Ida è sembrata sempre più attratta dall’altro. Ma la segnalazione della notte trascorsa dall’uomo con un’altra donna ha cambiato tutto.

Mario è stato più volte accusato da Tina Cipollari, Gianni Sperti e non solo. Messo alle strette il corteggiatore ha provato a giustificarsi, ma alla fine le sue scuse sono crollate come castelli di carta. E per Ida Platano è stata una brutta delusione: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa… Per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte” ha scritto sui social. Ora, però, arriva una clamorosa indiscrezione.

Leggi anche: “Sei senza dignità”. Uomini e Donne, l’ultima mossa di Ida Platano e subito il caos in studio





Ida e Mario, l’ultimo colpo di scena

È davvero tutto finito tra Ida Platano e Mario Cusitore? La risposta sembrerebbe essere affermativa, guardando quello che è stato trasmesso da Uomini e Donne. Tuttavia in tanti sostengono che non è stata ancora scritta la parola fine su questa storia. In particolare l’influencer Lorenzo Pugnaloni ha risposto alla domanda di una fan della coppia.

Pugnaloni ha affermato che secondo lui la storia tra Ida e Mario non è ancora finita. Ma cosa ha spinto l’influencer a fare questa dichiarazione. Cosa bolle in pentola? Al momento è difficile dirlo, anche perché i diretti interessati non parlano e nelle registrazioni della settimana di UeD non si è parlato di loro.

A questo punto bisognerà attendere lunedì 6 maggio quando sarà registrata l’ultima puntata del dating show pomeridiano di Canale 5. Daniele Paudice farà la sua scelta e forse Ida Platano concluderà in bellezza con un blocco a lei dedicato? La donna potrebbe parlare fuori dalla trasmissione con Mario. Chissà se i due hanno mantenuto i contatti…

“Perché Maria difende sempre Mario”. Uomini e Donne, la scoperta sul corteggiatore di Ida Platano