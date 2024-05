Puntata movimentata a Uomini e Donne con Ida Platano che è stata protagonista nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. E non è mancato il botta e risposta tra la tronista e l’opinionista Tina Cipollari. Infatti, c’è stato un avvenimento che ha scatenato la reazione della collega di Gianni Sperti. La quale si è arrabbiata per l’atteggiamento dell’ex di Riccardo Guarnieri.

Infatti, nell’appuntamento di Uomini e Donne Ida Platano è stata interpellata su una questione che riguarda il suo trono e Tina Cipollari ha cercato di darle una scossa. Uno dei corteggiatori della donna è stato costretto a difendersi, a causa di una segnalazione sul suo conto. Sarebbe infatti stato visto in compagnia di una ragazza in un B&B. Ed è successo di tutto in studio.

Uomini e Donne, Ida Platano attaccata da Tina Cipollari

Durante Uomini e Donne, Ida Platano ha ascoltato la versione del corteggiatore Mario prima di essere attaccata da Tina Cipollari: “Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona, tu pensi che io me la sia scop**ta. Tu vuoi trovare sempre il pelo dell’uovo per infangarmi, non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi”.

A quel punto Tina si è rivolta verso Ida ed è andata a mille: “Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?”. Lui ha risposto: “Non ho mai cancellato le chat. Io e quella persona ci sentivamo solo telefonicamente. Ti rendi conto che offendi e a casa ci sono i genitori che ci guardano?”.

mai vista donna più rincoglionita disperata e imbarazzante di ida platano, ma a sto punto prenditi a mario e sparite entrambi fuori dalle pallepic.twitter.com/NrWyjgFpmt — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 2, 2024

Ma la Cipollari non ha voluto sentire ragioni: “Tu sei un bugiardo patentato. Parli con una persona da mattina a sera e non sai il cognome di questa ragazza? Ida, se abbocchi a quello che ti dice fai una pessima figura. Ma la dignità dove ce l’hai?“. E, secondo le ultime anticipazioni, Ida Platano sarebbe vicinissima ad abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Senza fare una scelta.