“Ci sposa Gemma Galgani”. Festa a Uomini e Donne, l’annuncio della coppia: “È tutto pronto”

Che bella notizia per Gemma Galgani, la quale fortunatamente non deve fare solamente i conti con le aspre critiche a Uomini e Donne e soprattutto dell’opinionista Tina Cipollari. Adesso, una coppia nata nel dating show di Maria De Filippi ha deciso di chiedere proprio alla dama torinese di poter officiare il matrimonio. Ovviamente da parte della donna è arrivato un sì immediato. Sarà per lei uno dei momenti sicuramente più emozionanti di tutta la sua vita. E può davvero esserne orgogliosa.

Invece Gemma Galgani a Uomini e Donne è stata attaccata pure da Maria De Filippi. Quest’ultima ha tirato una frecciatina alla dama: anche Maria sembra stanca delle sue lamentele. E, a quanto pare, sono in tanti a pensarla così. Gemma sembra destinata infatti uscire dal programma. Scrive un fan: “Ormai Gemma non attira più. A inizio stagione gli ascolti erano sul 22% e Gemma era centrica”. E ancora: “Ormai l’epoca di Gemma Galgani è finita, la tengono in studio ma non è più il filo conduttore del programma”.





Gemma Galgani di Uomini e Donne sposerà una coppia del Trono Over

E adesso, attraverso un’intervista rilasciata al sito ‘Uomini e Donne Magazine’, è stata annunciata dalla coppia che ha partecipato al Trono Over la decisione di far officiare a Gemma Galgani il matrimonio. In particolare, la futura sposa ha dichiarato: “Con l’organizzazione del matrimonio mi sta aiutando una mia amica, anche lei creativa come me, che mi sta facendo wedding planner. La location sarà una dimora sul mare di cui tre anni fa, quando prima della pandemia l’avevo visitata, mi ero innamorata”.

Stiamo parlando di Caterina Corradino e di Biagio Buonomo, le cui nozze erano previste nel 2020. La pandemia li ha costretti a rinviare di due anni la cerimonia, che adesso però ci sarà. E lei ha rivelato su Gemma Galgani e anche su Ida Platano: “Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito. Poi abbiamo invitato anche Ida. Vorremmo sinceramente che questo grande giorno portasse fortuna ad entrambe”. Un momento indimenticabile per tutti.

Intanto, Il Magazine di Uomini e Donne dedicato al programma ha così deciso di dedicare a loro un’intervista doppia, in cui si confrontano Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza se le sono mandate a dire “dando vita a un vero e proprio scontro tra duri”. Si inizia da Armando Incarnato che dice di non amare “le persone che pur di raggiungere un obiettivo” non tengono conto di ciò che ha davvero valore, “ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”.

