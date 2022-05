Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne al centro ancora un a volta delle polemiche. Nella puntata di oggi Giacomo ha chiuso la frequentazione con lei. Come se non bastasse è stata liquidata da Maria De Filippi. Durante il confronto con il cavaliere, con il quale sembrava aver un feeling tutto speciale, Giacomo ammette che, andando avanti nel rapporto, ha capito di non poter provare per Gemma nulla più che un’amicizia, lasciando la torinese piuttosto stizzita.



Gemma Galgani racconta di aver vissuto delle piacevoli serate con Giacomo spiegando di non aspettarsi tale decisione dal cavaliere. Nella polemica è entrata anche la tronista Veronica Rimondi, di fronte alla delusione di Gemma, consiglia la dama di Torino a non dare importanza che non meritano citando l’episodio di Franco che non la raggiunse in stazione nonostante il suo viaggio.





Uomini e Donne, Gemma Galgani liquidata da Maria De Filippi



“Per Franco sono stata un esperimento sociale. Non mi parlare proprio più perchè dovevi fare i confronti tra Gemma persona e Gemma personaggio. Non faccio la cavia con te”. dice la Galgani a Franco. “Con Giacomo sono stata bene e poi mi dice che non è scattato niente. Non c’erano i presupposti per una chiusura, ma va bene così”, conclude Gemma.



Liquidata da Giacomo. E liquidata anche da Maria De Filippi che ha tirato una frecciatina alla dama: anche Maria sembra stanca delle sue lamentele. E, a quanto pare, sono in tanti a pensarla così. Gemma sembra destinata infatti uscire dal programma. Scrive un fan “Ormai Gemma non attira più. A inizio stagione gli ascolti erano sul 22% e Gemma era centrica”.



E ancora: “Ormai l’epoca di Gemma Galgani è finita, la tengono in studio ma non è più il filo conduttore del programma”. Gli occhi di tutti ormai sono su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. ’ ultima puntata di Uomini e donne trasmessa lunedì 9 maggio su Canale 5 ha registrato un ascolto record che ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori e il 28,40% di share. Un dato a dir poco record, il più alto di questa stagione per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

“Finisce qui”. Bomba su Gemma Galgani: la notizia fa esplodere lo studio di UeD