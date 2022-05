“Finisce qui”. Bomba su Gemma Galgani: la notizia fa esplodere lo studio di UeD

A Uomini e Donne sale la tensione. Ad alzare la temperatura ci ha pensato Ida Platano che ha ammesso come da parte sua verso Riccardo non ci sia solo amicizia. Una frase che sembra cambiare tutto e dare ragione a quanti, come Tina Cipollari, avevano bollato il nuovo incontro della ex coppia come una recita ben orchestrata. Tina che negli ultimi giorni si era scagliata duramente contro Riccardo. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato. Vai a riesumare tutte le cose del passato”.



“Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto. Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perché sei troppo complicato e hai un carattere litigioso”. La furia dell’opinionista si era scagliata contro il cavaliere di Uomini e Donne dopo la decisione di chiudere con Gloria Nicoletti che si era detta scioccata dalla sua decisione.





Uomini e Donne, Giacomo e Gemma ai ferri corti



Nel dettaglio la dama di Uomini e Donne aveva detto: “Scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda”.



Una storia destinata ad agitare ancora per molto il pubblico di Uomini e Donne. Come, del resto, Gemma Galgani. Gemma sulla quale erano girate voci su uno stato di salute non brillante. Molti telespettatori assicurano di vederla spenta e intontita. C’è chi ora crede che la causa siano alcuni problemi di salute. Questa è un’ipotesi che, in realtà, c’è nell’aria già da qualche settimana.



Di sicuro c’è che Gemma Galgani fa discutere ancora una volta. Pare infatti che, nonostante le ottime premesse, la storia con il cavaliere Giacomo si arrivata alla fine. Il Cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con la Galgani, che di sicuro non avrà reagito bene. Per capire cos’è successo bisognerà aspettare la messa in onda della prossima settimana.

