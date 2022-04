Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Per qualche tempo è rimasta in disparte anche perché le vicende del dating show di Maria De Filippi si sono occupate del ritorno di Riccardo Guarnieri, delle sue nuove conoscenze e di Ida Platano che con il cavaliere tarantino ha avuto una storia e adesso il suo rientro scompagina gli equilibri. Di Gemma Galgani ha recentemente parlato un suo ex cavaliere, Pierluigi, che in una intervista rilasciata a Fralof per Piùdonna.it.

L’ex cavaliere si è detto sicuro che la Gemma Galgani sia pronta a lasciare una volta per tutte il programma quotidiano di Canale 5 mano nella mano con il cavaliere che sta conoscendo in quest’ultimo periodo: “Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”. Le sue parola sono un indizio rispetto a quanto accaduto durante la puntata di venerdì 29 aprile.





Gemma Galgani prosegue a UeD, la conoscenza con Giacomo

Maria De Filippi ha infatti mandato in onda una clip in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere l’esterna di Gemma Galgani con Giacomo che giorni fa è venuto in trasmissione per corteggiarla. Una volta terminato il filmato la dama ha sorriso e ha rivelato a tutti di avere l’intenzione di continuare questa conoscenza: “Abbiamo passato dei momenti molto spensierati… È stata una serata divertente e carina…Voglio conoscerlo meglio…”. Una decisione che ha preso alla sprovvista tutti i presenti, compresa la conduttrice, che lo ha fatto notare immediatamente.

Maria De Filippi non ha nascosto tutto il suo stupore nel momento in cui Gemma Galgani ha accettato il corteggiamento del cavaliere Giacomo. Il motivo riguarda l’età, infatti la dama negli ultimi tempi ha sempre scelto di uscire con uomini più giovani di lei. E, invece, Giacomo ha la sua età: “È la prima volta, cioè Gemma…Diciamo…Senza nulla togliere alle tue scelte…Però è la prima volta che un settantaduenne ti incuriosisce da un po’ di tempo a questa parte…”. La dama ha quindi risposto affermativamente, asserendo che in effetti non ha tutti i torti: “È la prima volta…Però mi interessa…”.

Quindi è intervenuta Tina Cipollari, la storica opinionista del programma e ha colto l’occasione per provocare Gemma Galgani e lanciarle l’ennesima frecciatina. Difatti la donna ha dapprima fatto presente al cavaliere che solitamente la dama ha sempre provato attrazione per i giovani, e successivamente ha detto con estrema ironia che forse ha cambiato gusti dopo tutti i due di picche che si è presa: “Probabilmente ha cambiato gusti… Vuol dire che sta maturando finalmente… Ti sei arresa non vedendo risultati…”. Gemma Galgani ha preferito non rispondere.

“Ormai la decisione è presa”. UeD, bomba su Gemma Galgani: l’ultima voce cambia tutto