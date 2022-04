La notizia tanto attesa su Gemma Galgani sembra ad un passo. L’ultima indiscrezione sulla dama di ‘Uomini e Donne’ è eloquente e sembra una firma definitiva su di lei. Da diverse settimane non si fa altro che soffermarsi su questa situazione, ma ora la torinese pare che stia per annunciare a tutti la sua decisione finale. A beneficiare di questa scelta sarebbe un’altra figura importante del dating show di Maria De Filippi, che in qualche modo ringrazierebbe proprio la donna.

Nei giorni scorsi è venuto fuori che Gemma Galgani potrebbe lasciare il programma insieme ad un compagno. Per lei infatti arriva in studio un nuovo cavaliere: Giacomo. Secondo le anticipazioni, l’uomo si dichiarerà fin da subito per lei, dicendosi pronto a viverla h24 lontano dalle telecamere. Giacomo, quindi, avrebbe chiesto alla Galgani di abbandonare la trasmissione insieme. Adesso, però, quello che stiamo per riferirvi è decisamente differente e apre a scenari inaspettati fino a poco tempo fa.





Gemma Galgani, la voce: “Pronta a lasciare Uomini e Donne”

Stavolta Gemma Galgani sembra che ci abbia pensato a lungo e che sia pronta a comunicare a tutti la sua decisione definitiva. Ovviamente si tratterebbe di un momento che passerebbe inevitabilmente alla storia di ‘Uomini e Donne’, non abituato a questa possibile situazione. Ma non sembrano esserci altre vie d’uscita, visto tutto quello che è successo fino ad oggi, e per la conduttrice televisiva non ci sarebbe proprio gran festa. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando e chi ha fornito tutti i dettagli.

La rivista ‘Mio’ ha infatti confermato le indiscrezioni negative degli ultimi tempi e ha riferito che l’addio di Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’ potrebbe materializzarsi molto presto: “Gemma abbandona il trono? Dopo oltre un decennio, persino l’ultima tra le romantiche sarebbe pronta ad arrendersi senza trovare l’amore tanto agognato”. Non ce l’ha fatta infatti a trovare la sua anima gemella, almeno fino a questo momento, e potrebbe aver ormai perso definitivamente le sue speranze.

Una volta che Gemma Galgani dovesse decidere di abdicare ufficialmente, a prendere il suo posto a ‘Uomini e Donne’ sarebbe l’amica Ida Platano, che acquisirebbe ancora maggiore spazio. E non sarà comunque felicissima Tina Cipollari, che sebbene non sopporti Gemma e quindi sarebbe felice del suo addio, non ha comunque giudizi positivi nemmeno nei riguardi dell’ex di Riccardo Guarnieri.

“Usciamo insieme”. UeD, colpo di scena: Gemma Galgani pronta a cedere al nuovo cavaliere