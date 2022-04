Non passa giorni senza un colpo di scena o una sorpresa a Uomini e Donne. Nell’ultima intervista pubblicata prima di Pasqua sul magazine della trasmissione era intervenuto Riccardo Guarnieri le parole del quale non avevano convinto tutti. “Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento, anche perché l’ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all’epoca ci eravamo lasciati in malo modo”.



“Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”. Secondo molti di Uomini e Donne la storia non sarebbe finita.





Uomini e Donne, Gemma Galgani davanti ad un bivio



E, a quanto pare, così la penserebbe anche un altro volto storico di Uomini e Donne: Gemma Galgani. Gemma che ha subito l’ennesima delusione. Stavolta è stato Franco Fioravanti a chiudere la storia con lei usando parole anche piuttosto forti. “Lei vive nel mondo dei sogni. Avremmo cominciato a discutere su qualunque cosa. Per lei non provavo nulla”.



Parole che la dama di Uomini e Donne ha accusato. Tanto che le voci sul suo addio al dating si sono susseguite. Tra le tante indiscrezioni sul suo futuro anche una secondo la quale potrebbe lasciare Uomini e Donne per approdare a un famosissimo programma in onda su Sky, passando quindi alla concorrenza. Voci sempre più insistenti, che si stanno diffondendo a macchia d’olio tra gli amanti del gossip e dei social, dicono che l’accordo sia stato già raggiunto.



Forse invece Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne insieme ad un compagno. Per lei infatti arriva in studio un nuovo cavaliere: Giacomo. Secondo le anticipazioni, l’uomo si dichiarerà fin da subito per lei, dicendosi pronto a viverla h24 lontano dalle telecamere. Giacomo, quindi, avrebbe chiesto alla Galgani di lasciare il programma insieme. Lei accetterà?

