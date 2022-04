“A lui non frega niente di te”. UeD, Maria De Filippi show. Mai così diretta, dama distrutta

Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ nella giornata di giovedì 7 aprile. Si è tornati a parlare di Gemma Galgani, sulla quale sono uscite fuori notizie non rassicuranti sul suo futuro. In molti ipotizzano che possa essere mandata via prossimamente per dare maggiore spazio a Ida Platano. Ma nelle scorse ore la dama piemontese si è resa protagonista di un gesto, che ha costretto la padrona di casa Maria De Filippi a intervenire e a mettere in chiaro quale sia la sua situazione attuale.

La decisione di Gemma Galgani ha scatenato anche la rabbia dell’opinionista Gianni Sperti, che spesso è molto più cauto rispetto a Tina Cipollari quando deve parlare della donna. Ma stavolta secondo lui è andata troppo oltre e le ha domandato con vena polemica: “Ma dov’è la tua dignità?”. La Galgani però ha continuato a pensarla allo stesso modo e a quel punto Maria ha deciso di prendere la parola e di sbattere in faccia la realtà alla torinese, che ovviamente non può essere felice.





UeD, Maria De Filippi a Gemma Galgani: “Franco non ti vuole”

Gemma Galgani ha tentato di convincere un cavaliere a provarci con lei e provare quindi a far nascere una relazione sentimentale futura. Lei ha chiesto ufficialmente scusa perché non avrebbe capito perfettamente ciò che le era stato detto in altre occasioni. Ma Maria De Filippi ha immediatamente chiarito la vicenda: “Non gliene frega niente di te”. Quindi, non ci sarebbero proprio spiragli in riferimento ad una ricucitura dei rapporti, visto che l’uomo non ha alcun interesse nei suoi confronti.

Tra l’altro, Gemma Galgani ha fornito una versione differente rispetto al cavaliere in questione, che sarebbe Franco. Lei ha parlato di grande passione e di baci che si sono scambiati nell’uscita insieme, mentre lui non ha provato alcun sentimento e ha deciso di non volersi più frequentare. Dopo aver sentito le parole della De Filippi, la dama piemontese ha compreso che molto probabilmente non ci saranno più speranze. Ma non è sembrata particolarmente triste e quindi potrebbe rimettersi in gioco molto presto.

Gemma ha cercato Franco, ma lui ha espresso il suo pensiero alla redazione! #UominieDonne pic.twitter.com/nOK8gIlpsf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2022

E gli utenti su Twitter hanno commentato: “Ma Maria impara tutto a memoria, incredibile”, “Gemma è senza un minimo di dignità, gliel’ha detto anche Gianni”, “Ormai è diventata uno zerbino”. Quindi, la maggioranza del popolo del web si è scagliata contro la donna, che dovrebbe secondo loro arrendersi e non inseguire ancora Franco, che ha manifestato l’intenzione di troncare definitivamente con la dama piemontese.

