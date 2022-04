Matteo Ranieri ha lasciato il trono di ‘Uomini e Donne’ con una scelta più che convinta da parte sua, infatti ha capito che Valeria Cardone può rappresentare la ragazza con la quale condividere i momenti insieme. Da alcune settimane i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti e tutto sembra procedere per il meglio, anche se ora è venuto fuori qualcosa di non proprio positivo nei confronti dell’ex tronista del programma. E a rivelarlo è chi sa tutto del mondo del gossip e della televisione.

Qualche giorno fa invece Matteo Ranieri ha voluto raccontare cosa è successo con Valeria la prima notte trascorsa insieme: “Per noi è stata bellissima, romantica e dolce. Ci siamo raccontati tutto ciò che ci eravamo detti di fronte alle telecamere. Dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci”. Quindi, non poteva certamente chiedere di più. Ora dovrà però difendersi da un’accusa precisa, che gli è stata lanciata. E staremo a vedere se lui perderà completamente la pazienza o meno.





Matteo Ranieri di UeD smascherato da Deianira Marzano

Dopo la scelta di Matteo Ranieri, che ha dunque deciso di viversi appieno con Valeria, erano uscite fuori dichiarazioni tutt’altro che positive di colei che è stata respinta, ovvero Federica Aversano. Quest’ultima comunque, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata selezionata da Maria De Filippi come possibile nuova tronista di ‘Uomini e Donne’. Ma tornando al giovane, a rivelare qualcosa di inaspettato è stata l’influencer Deianira Marzano, che ci è andata giù pesante con lui.

Deianira Marzano ha appreso che il prossimo 10 aprile sia Matteo Ranieri che la sua dolce metà Valeria prenderanno parte ad un evento, come ospiti speciali, nella città di Napoli. Questa decisione sarebbe dunque una contraddizione, visto che l’influencer ha ricordato che l’ex tronista aveva sempre preso le distanze da questo tipo di vita. Ed è poi arrivata ad una conclusione: “Lui dice che non amava questo genere di cose. Ora sì che si sta svelando per quello che realmente è”.

Parlando di ‘Uomini e Donne’, secondo il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti “grandi manovre a Uomini e Donne: Gemma è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla. Gemma, attenta: Ida fa tanto l’amica, ma vuole solo rubarti il trono”. Dunque, l’amica Ida Platano potrebbe diventare ancora più predominante nel dating show di Canale 5, soffiando questo ruolo a Gemma Galgani. Queste voci sarebbero giunte da persone che operano dietro le quinte di ‘UeD’.

