Novità clamorosa in vista per ‘Uomini e Donne’. In questi giorni si è parlato moltissimo di Gemma Galgani e Ida Platano, anche se stavolta non sono loro le protagoniste di quanto vi stiamo per raccontare. Le due dame comunque sono molto amiche, anche se alcuni hanno ipotizzato che la dama piemontese possa essere esclusa a breve dal programma per lasciare maggiore spazio all’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. Ma ora ecco uscire fuori un’indiscrezione davvero molto interessante.

Dunque, a proposito del futuro di Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’, il settimanale ‘Nuovo’ ha rivelato: “Grandi manovre a Uomini e Donne: Gemma è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla. Gemma, attenta: Ida fa tanto l’amica, ma vuole solo rubarti il trono”. Dunque, l’amica Ida Platano potrebbe diventare ancora più predominante nel dating show di Canale 5, soffiando questo ruolo a Gemma Galgani. Queste voci sarebbero giunte da persone che operano dietro le quinte di ‘UeD’. Non resta che attendere qualche presa di posizione ufficiale.





A ‘Uomini e Donne’ pronta a tornare Federica Aversano

Una persona rimasta recentemente molto delusa a ‘Uomini e Donne’ potrebbe subito riscattarsi. Infatti, stando a quanto scritto dal sito ‘Mondo Tv 24’, Maria De Filippi avrebbe fatto sapere alla produzione di essere molto interessata a lei. Quindi, saremmo abbastanza vicini ad un accordo dal programma e la ragazza in questione, che potrebbe accettare senza troppi tentennamenti. Andiamo a vedere dunque di chi stiamo parlando e in che ruolo potremmo vederla a stretto giro di posta in studio.

Secondo ‘Mondo Tv 24’, a ‘Uomini e Donne’ dovrebbe ritornare l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano: “Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione, ovviamente con un altro ruolo. Quello di tronista sarebbe quello individuato, in alternativa come possibile conoscenza di Alessandro Vicinanza, ex pretendente di Ida Platano”. Non resta che attendere i prossimi giorni.

Parlando di un’altra donna che è stata protagonista a ‘Uomini e Donne’, Ursula Bennardo, ha deciso di provare una nuova esperienza e ha annunciato a ‘PiùDonna’ di entrare in politica: “Sono tarantina e mamma di quattro figli tarantini. Tre hanno tra i 20 ed i 17 anni ed una di appena di due anni. Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti: famiglia, giovani e bambini. Questo il motivo più grande che mi ha spinto, vicina ai miei quasi 40 anni, a far qualcosa per la mia città”.

“La mandano via”. UeD, notizia choc su Gemma. L’altra (discussa) dama diventa regina in studio