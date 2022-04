Non arrivano affatto notizie positive per Gemma Galgani. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ sarebbe decisamente a rischio e mai come stavolta sarebbe vicina a ricevere una delle comunicazioni peggiori. Infatti, già da alcuni giorni ma anche settimane i telespettatori si sono accorti del poco spazio dedicato alla torinese. Si è preferito concentrare l’attenzione su altre dame e altri cavalieri, mentre sono stati veramente pochi i minuti concessi a lei, sempre più messa in disparte.

A proposito di Gemma Galgani, una sua vecchia conoscenza ha vissuto momenti da incubo. Non solo la morte di sua sorella, ma anche l'infarto. Infatti alla luce di questo Costabile Albore è stato ricoverato per accertamenti e cure: "Infatti ho subito due interventi a breve distanza" e ha poi aggunto: "Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse", raccontandolo nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di 'UeD'.





Gemma Galgani rischia il posto a ‘UeD’: “Sostituita da Ida Platano”

Ma ora il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti si è spinto oltre e ha appreso in anteprima alcune informazioni su Gemma Galgani. O meglio, la produzione di ‘Uomini e Donne’ e la stessa Maria De Filippi starebbero pensando a mandare via la dama piemontese. Una decisione che avrebbe del clamoroso e sarebbe decisamente sorprendente, visto che fino a poco tempo fa sembrava impensabile una cosa del genere. E al suo posto ci sarebbe un’altra donna a diventare protagonista assoluta.

Questo quanto riportato da ‘Nuovo’: “Grandi manovre a Uomini e Donne: Gemma è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla. Gemma, attenta: Ida fa tanto l’amica, ma vuole solo rubarti il trono”. Dunque, l’amica Ida Platano potrebbe diventare ancora più predominante nel dating show di Canale 5, soffiando questo ruolo a Gemma Galgani. Queste voci sarebbero giunte da persone che operano dietro le quinte di ‘UeD’. Non resta che attendere qualche presa di posizione ufficiale.

Proprio Ida Platano è stato l’argomento di una lite tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nella giornata di lunedì 4 aprile. Lui ha criticato l’atteggiamento assunto da Tina: “Perché tu in questo caso non sei a favore delle donne, visto che un uomo non si è comportato come avrebbe dovuto? Perché sei a favore dell’uomo?”. Ma queste domande dell’opinionista hanno fatto infuriare la Cipollari, la quale ha immediatamente respinto queste parole e lo ha invitato ad evitare commenti simili.

