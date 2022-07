“Nuove cose”. Uomini e Donne, Soraia Allam guarda oltre Luca Salatino: “Vi dirò tutto”

Uomini e Donne, novità su Luca Salatino e Soraia Allam. La notizia arriva a pochi giorni dallo sfogo di Lilli Pugliese (la non scelta di Luca) vittima di una truffa, il suo profilo è stato hackerato. Lilli, dopo aver creato un nuovo account per avvisare i suoi follower è tornata a essere attiva in quello di sempre, e non ha nascosto il suo dispiacere. “Per chi mi ha scritto mi hai deluso come puoi sponsorizzare cose del genere, mi avete deluso voi che avete potuto credere che io sponsorizzi cose del genere, assolutamente. Alcuni ci sono cascati, assurdo!”.



Rifiutato il trono, almeno per ora, Lilli Pugliese è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Subito dopo al fine del programma aveva raccontato come aveva vissuto quelle ore dure. “Dopo circa tre giorni, mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche, uscire, divertirmi, ricominciare a disegnare e progettare un viaggio – raccontava -. E alla fine sono proprio le mie amiche e i progetti che mi stanno aiutando ad archiviare tutto quello che è successo”.





Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: lei pensa alla tv?



“Forse io e Luca non eravamo abbastanza compatibili. Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perchè in molti casi i simili si capiscono meglio e credo che sia per questo che tra me e Luca è andata così”. Quindi ha concluso: “Mi rendo conto che si tratta di un augurio semplice, ma è davvero l’unica cosa che voglio e che spero per me”.



Insomma, la vita va avanti. Come va avanti la relazione tra Luca e Soraia con lei che ha dichiarato di avere in cantiere: “nuovi progetti lavorativi”. Gli utenti hanno interpretato la confessione dell’ex corteggiatrice come una possibilità che questi nuovi sogni professionali siano a Roma, dove vive Luca e dove la coppia potrebbe intraprendere una convivenza. Di sicuro presto si saprà di più. Sembra che Soraia voglia tentare il salto in tv. (Leggi anche “Abbiamo deciso così”. UeD, problemi tra Luca Salatino e Soria Allam: salta la convivenza)



Se la loro coppia sembra funzionare, chi zoppica è quella formata da Valeria Cardone e Matteo Ranieri che sarebbe al capolinea. Ad assicurare la fine della loro storia è l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”.

