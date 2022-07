Uomini e Donne, decisione di Mediaset per la prossima stagione. Manca solamente l’ufficialità, ma una grande novità sarebbe ormai certa. A dirlo una persona molto informata nel mondo del gossip e della televisione. Inoltre, è stato annunciato il nome di chi potrebbe sedersi sul trono ed è qualcosa di incredibile. Maria De Filippi non ha ancora ufficializzato nulla, ma ormai non sembrano esserci molti dubbi, visto che manca non così tanto all’inizio della nuova edizione del dating show.

Uomini e Donne, decisione di Mediaset in vista. A proposito di ex UeD, Sossio Aruta ha annunciato di essere pronto a tornare sui campi di calcio ma, questa volta, nelle vesti di allenatore. “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram–, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006″.





Uomini e Donne, decisione Mediaset sulla versione vip

Uomini e Donne, decisione di Mediaset ormai verso l’ufficialità. Se a partire dal prossimo mese di settembre ricominceranno le dinamiche legate al Trono Classico e al Trono Over, si è vociferato tempo fa della possibilità di dare vita ad una versione vip del programma. Cosa che a quanto pare dovrebbe materializzarsi a breve, stando all’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo, attraverso una storia Instagram, ha dato praticamente per fatta questa novità clamorosa.

Amedeo Venza ha scritto sul social network Instagram: “Arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne!”. Quindi, vedremo dei personaggi famosi nel 2023 alla ricerca di un nuovo amore. Stando ad altre indiscrezioni, uno dei volti nuovi della trasmissione potrebbe essere Elisabetta Gregoraci, che è attualmente single. In attesa della conferma ufficiale, potrebbero circolare altri nomi sui possibili tronisti che potrebbero prendere parte alla prossima edizione della trasmissione.

Intanto, parlando di Valeria Cardone e Matteo Ranieri, ad assicurare la fine della loro storia è l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”. Una fine della storia amorosa che comunque era già nell’aria da diverso tempo.

