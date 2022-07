“Finisce qui”. UeD, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: titoli di coda. Il motivo dietro la rottura

Uomini e Donne, Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati. L’indiscrezione stavolta ha il sapore della verità. Sono giorni molto turbolenti questi per il dating. Ne sa qualcosa Ida Platano, pesantemente attaccata dall’ex protagonista del programma Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma”.



“Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”. E ancora: “Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione”.





Uomini e Donne, Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati: l’indizio



“Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”. Gemma, la regina come la chiama Virdis, era finita sotto l’attacco anche di Tina Cipollari dopo la notizia della rinoplastica alla quale la dama torinese sembra sia intenzionata a sottoporsi. (Leggi anche “In vacanza senza di lei”. UeD, Matteo Ranieri e Veronica Cardone: le foto parlano chiaro)



“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”. Lo scorso anno, sempre durante le vacanze e quindi quando UeD non andava in onda, Gemma Galgani si era regalata un nuovo décolleté e un ritocco alle labbra, dopo essersi già sottoposta a un lifting. Va precisato che tutta questa vicenda è comunque per ora solo un’indiscrezione, infatti la dama non ha confermato ancora la notizia.



Tornado a Valeria Cardone e Matteo Ranieri, ad assicurare la fine della loro storia è l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”. L’ultima volta che si sono visti insieme è stata i primi di maggio, quando Valeria ha raggiunto Matteo a Genova. Successivamente c’è stato anche il compleanno della Cardone che i due ragazzi hanno trascorso separatamente.

