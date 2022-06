“Non tornare”. UeD, Tina Cipollari avverte Gemma Galgani: “Il tuo posto è un altro”

Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa Gemma Galgani. Neppure in vacanza l’opinionista risparmia critiche feroci dalla storica dama. Nei giorni scorsi l’occasione era stata la reunion tra Ida e Gemma. Ad annunciarlo era stata proprio l’ex di Riccardo Guarnieri sui social. “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”, affermava contenta la dama di Brescia. “Eccoci di nuovo insieme”, dice la dama torinese. Il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover aveva condiviso il video delle due dame del Trono Over ed è a questo punto che arrivava il commento di Tina Cipollari.



“Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”, scriveva la famosa opinionista con tanto di emoticon che ridono: una provocazione, come nello stile dell’opinionista. Ma non finisce qui, perché Tina nelle ore scorse è tornata ad attaccare Gemma. Colpa della notizia sul presunto ritocchino della dama. Lo scorso anno, sempre durante le vacanze e quindi quando UeD non andava in onda, Gemma Galgani si era regata un nuovo décolleté e un ritocco alle labbra, dopo essersi già sottoposta a un lifting.





Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa Gemma Galgani: “Basta ritocchi”



A pubblicare in anteprima le foto era stato il settimanale Nuovo Tv, che aveva raccolto anche le dichiarazioni della dama. “Ho ceduto alla vanità – aveva spiegato Gemma Galgani al magazine – Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”. Sperava così di avere una chance in più di trovare finalmente il principe azzurro che cerca da anni e anni a UeD ma per come sono andate le cose in questa ultima stagione di UeD deve ancora arrivare. (Leggi anche Risparmiare 500 euro al mese: 10 mosse per avere 6.000 euro in più all’anno senza rinunciare a niente)



Ma veniamo alle nuove voci, quelle secondo cui vorrebbe ricorre ancora una volta dal chirurgo estetico per dei nuovi interventi al volto. Questa volta dovrebbe sottoporsi a un intervento di rinoplastica. In buona sostanza, nel corso di questa estate 2022, la dama torinese potrebbe rifarsi il naso. Tina Cipollari ha commentato pubblicamente – e in maniera assai pungente – l’indiscrezione del presunto naso rifatto di Gemma Galgani.



“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”. Insomma, un attacco non proprio in punta di fioretto. E Gemma? Va precisato che tutta questa vicenda è comunque per ora solo un’indiscrezione, infatti la dama non ha confermato ancora la notizia.

“Stanca di tutto questo”. UeD, Lilli Pugliese non ci sta: ora alza la voce