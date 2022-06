Uomini e Donne, Lilli Pugliese: sfogo social sulla sua pagina Instagram. La non scelta di Luca Salatino è tornata sotto i riflettori dopo aver fatto breccia nel cuore degli spettatori del programma. A differenza di molte altre corteggiatrici, la giovane non ha fatto polemiche né ha lanciato accuse al tronista, limitandosi a commuoversi all’idea di non rivederlo più e abbracciandolo per l’ultima volta al centro dello studio. A spiegare il motivo del no a Lilli è stato Luca che, alla fine, si era anche commosso.



“Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”.





Uomini e Donne, Lilli Pugliese: sfogo social su Instagram



Quindi concludeva: “Poi alla fine è uscita la parte più bella di te però alla fine ho dovuto ascoltare il cuore” dice il tronista motivandole la sua non scelta. Una scelta che aveva fatto stare male Lilli che ora però ha cominciato a lavorare su se stessa con l’aiuto delle amiche. “Dopo circa tre giorni, mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche”. (Leggi anche “Lui è il passato”. UeD, Lilli Pugliese ha smesso di piangere: Luca Salatino già dimenticato)



“Uscire, divertirmi, ricominciare a disegnare e progettare un viaggio. E alla fine sono proprio le mie amiche e i progetti che mi stanno aiutando ad archiviare tutto quello che è successo”. Nei giorni scorsi Lilli Pugliese è stata vittima di una truffa, il suo profilo è stato hackerato. Lilli, dopo aver creato un nuovo account per avvisare i suoi follower è tornata a essere attiva in quello di sempre, e non ha nascosto il suo dispiacere.



“Per chi mi ha scritto mi hai deluso come puoi sponsorizzare cose del genere, mi avete deluso voi che avete potuto credere che io sponsorizzi cose del genere, assolutamente. Alcuni ci sono cascati, assurdo!”. Come dire, nonostante questi mesi a Uomini e Donne in pochi hanno capito qualcosa di lei.

