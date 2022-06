“Lui è il passato”. UeD, Lilli Pugliese ha smesso di piangere: Luca Salatino già dimenticato

Uomini e Donne, Lilli Pugliese dimentica Luca Salatino. “Non nego che ho passato dei giorni particolarmente difficili perché mi sono chiusa in mese stessa. Purtroppo, quando sto male, tendo a farlo”, ha raccontato Lilli al magazine di Uomini e Donne. Una situazione temporanea visto che davanti a lei ora si aprono nuovi scenari. Nei giorni scorsi era circolata la voce anche di una sua possibile presenza in studio, il prossimo settembre, come tronista. Possibilità che certo non rifiuterebbe anche per un senso di rivalsa dopo il no di Luca.



Luca che aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la quale Lilli era scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.





E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”. Quindi conclude: “Poi alla fine è uscita la parte più bella di te però alla fine ho dovuto ascoltare il cuore”. (Leggi anche “Perché ho detto no a Lilli”. UeD, Luca Salatino: tutta la verità sulla scelta. Parla Maria De Filippi)



Una scelta che ha fatto stare male Lilli che ora però ha cominciato a lavorare su se stessa e, con l’aiuto delle amiche. “Dopo circa tre giorni, mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche, uscire, divertirmi, ricominciare a disegnare e progettare un viaggio. E alla fine sono proprio le mie amiche e i progetti che mi stanno aiutando ad archiviare tutto quello che è successo”.

“Forse io e Luca non eravamo abbastanza compatibili. Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perchè in molti casi i simili si capiscono meglio e credo che sia per questo che tra me e Luca è andata così”. Quindi ha concluso: “Mi rendo conto che si tratta di un augurio semplice, ma è davvero l’unica cosa che voglio e che spero per me”.

“C’è una sorpresa per te”. Lilli Pugliese, la notizia l’ha raggiunta dopo la delusione a UeD