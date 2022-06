Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, arriva la stoccata durissima da parte di un ex protagonista del dating show che non ha risparmiato parole. E nemmeno altri volti del programma di Maria De Filippi, gettati anche loro nel calderone degli attacchi. E anche nei confronti di Tina Cipollari e Gianni Sperti è stato tosto: “Spesso le loro valutazioni non sono oggettive, mi avevano preso di mira. Ci mettono un attimo a distruggere una persona”. Ma è su Ida e Riccardo che si è voluto soffermare di più.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, bordata dall’ex cavaliere. Intanto, la speranza del pubblico è che il prossimo autunno si vivranno altre storie con questo lieto fine. Quando? In base alle indiscrezioni la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda o il 12 o il 19 settembre. Quindi, alla fine dell’estate si ritornerà ad assistere ai momenti più divertenti di Uomini e Donne, nonché ovviamente alle polemiche che si scatenano praticamente ogni anno.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, attacco di Simone Virdis

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, forti critiche da parte dell’ex volto della trasmissione Mediaset. Ha esordito così nelle sue affermazioni: “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”.

A criticare Ida Platano e Riccardo Guarnieri e non solo l’ex UeD Simone Virdis, che ha aggiunto: “Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”.

Ida Platano ha intanto condiviso sul suo profilo ufficiale un video per i suoi fan, in cui assicura che sta bene. Racconta di essere stata via per qualche giorno, in Germania. Ha avuto modo di trascorrere del tempo con i suoi nipoti ed è stata benissimo. “Cose belle”, commenta lei stessa. Dopo la conclusione di questa edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano non si erano più incontrate.

