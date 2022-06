“In vacanza senza di lei”. UeD, Matteo Ranieri e Veronica Cardone: le foto parlano chiaro

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: crisi tra la coppia? Secondo qualcuno sì. Non è la prima volta che si parla della coppia ai ferri corti. La scelta era arrivata lo scorso marzo. Un percorso molto difficile il suo segnato da alti e bassi e dall’addio al dating di Martina Viali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore di Matteo Ranieri aveva lasciato il programma. “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo”.



“Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza”, spiegava Martina. Una decisione che aveva spinto Matteo a scegliere Valeria. Dal momento della scelta le critiche erano fioccate. Tra le critiche peggiori quelle di Deianira Marzano.





Uomini e Donne, Matte Ranieri e Valeria Cardoni: cosa sta succedendo



L’esperta di gossip aveva spiegato come Matteo Ranieri e Valeria Cardone tendessero a fingere di stare insieme senza per questo essere una vera coppia. Questioni di popolarità, secondo l’esperta. Affermazioni che non potevano che fare correre ai ‘ripari’. Valeria Cardone decideva di rompere il silenzio. “Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



“Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”, erano statele parole di Valeria Cardone sulla relazione con Matteo Ranieri. Ora una nuova polemica. Matteo ha infatti pubblicato una storia in cui annuncia di essere in vacanza senza Valeria.



A sgonfiare subito il caso ci ha pensato lui: “Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”. Qualcosa però non convince…

