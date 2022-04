Incredibile colpo di scena sull’ex coppia Matteo Ranier e Sophie Codegoni. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e anche ex corteggiatore proprio della giovane si è lasciato andare a dichiarazioni davvero inattese su di lei. Dopo mesi e mesi ha deciso di essere onesto una volta per tutte e ha spiegato cosa è successo e cosa soprattutto ha provato in quel periodo. Nessuno però poteva immaginarsi di dover sentire dichiarazioni del genere, che saranno destinate a creare sicuramente polemiche.

Prima di raccontare cosa ha rivelato Matteo Ranieri, tutti si sono accorti che non ci sono state foto e dediche tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié dopo il ‘GF Vip’. “Ci sentiamo ogni tanto. Non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella Casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato. Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno. Le voglio bene, le auguro il meglio, ma non siamo migliori amiche. Ho fatto tante cose in Casa, ma mai tradito un’amica”.





Matteo Ranieri su Sophie Codegoni: “Non l’ho mai amata”

Come riportato dal sito ‘Blasting News’, Matteo Ranieri ha deciso di parlare in queste ore e di chiarire tutti i dubbi legati a Sophie Codegoni. Tra i due la relazione sentimentale è durata davvero pochissimo, ma ora lui ha ritrovato la felicità grazie a Valeria Cardone, la corteggiatrice che ha scelto in sfavore di Federica Aversano, con quest’ultima che non l’ha presa affatto bene. Adesso che le sue vicende sentimentali si sono stabilizzate, ha voluto dire la sua sull’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’.

Matteo Ranieri ha sorpreso tutti, esclamando di non aver mai provato sentimenti veri nei riguardi di Sophie Codegoni e quindi la loro separazione è stata inevitabile: “Non ho mai amato Sophie, ora invece sono innamorato”. Mai si era sbilanciato così tanto sulla sua ex storia amorosa, ma adesso ci ha messo un punto definitivo. Non sappiamo se l’ex vippona avrà voglia di replicare, anche se lei è anche molto felice, avendo al suo fianco Alessandro Basciano, conosciuto durante il ‘GF Vip 6’.

Intanto, qualcosa invece potrebbe succedere tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex corteggiatrice lo ha raccontato in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, dove assicura che oggi sta bene. “Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate”.

