Il trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne si è concluso da poco, ma le polemiche fioccano. La scelta caduta su Valeria Cardone non ha lasciato tutti convinti. Anzi, gira una voce che se dovesse arrivare alle orecchie della coppia sicuro non farà piacere. Da parte loro, sembrano intenzionati a vivere questi giorni con la massima tranquillità tanto che Matteo Ranieri aveva voluto raccontare cosa è successo con Valeria la prima notte trascorsa insieme: “Per noi è stata bellissima, romantica e dolce”.



“Ci siamo raccontati tutto ciò che ci eravamo detti di fronte alle telecamere. Dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci”. Insomma, le premesse sembrano quelle di un amore da sogno dopo Uomini e Donne ma forse le cose non stanno proprio così. A lanciare la bomba su di loro è Federica, la non scelta di Matteo Ranieri che, evidentemente, non ha ancora digerito la situazione arrivando a rifiutare anche il corteggiamento di Alessandro Vicinanza.





Uomini e Donne, la verità di Federica dopo la scelta di Matteo



“Non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni! – ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Già per me è stato difficile aprirmi con Matteo. Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente”.



Da parte sua Alessandro non sembra intenzionato a far fuggire Federica da Uomini e Donne, ma difficilmente succederà qualcosa. Qualcosa invece potrebbe succedere tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex corteggiatrice lo ha raccontato in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, dove assicura che oggi sta bene. “Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate”.



E poi l’ex Uomini e Donne continua: “Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”. Al contrario, Federica crede di essere stata sempre se stessa, spontanea, senza dare troppa importanza alle telecamere. “Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi”.