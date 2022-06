Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam continuano a far parlare. E non potrebbe essere altrimenti. La scelta di Luca ha infatti registrato oltre 3 milioni di spettatori e uno share al 30.68%. Un successo fuori dalle aspettative che ha sorpreso anche Maria De Filippi e la produzione del programma. Nei giorni scorsi si è parlato anche della non scelta di Luca, Lilli Pugliese che ha deciso di farsi da parte, accettando “la sconfitta”. Il rifiuto da parte di Luca sarà rispettato, come ha dichiarato la stessa Lilli a Witty Tv.



“Non posso provare rabbia per qualcuno di cui mi sono innamorata. Voglio che Luca sia felice. Soraia? Non l’ho mai odiata, la sentivo come una persona buona e quindi non l’ho mai odiata. Forse Soraia sarà quella che potrà renderlo felice, avrei tanto voluto essere io”. La scelta di Soraia era avvenuta con una dedica in studio a dir poco speciale ed emozionante.





Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: niente convivenza



Aveva detto Luca Salatino: “Vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti altri……insieme! Un anno intenso, vissuto tra gioie e paure,tra incomprensioni e lacrime. Ma un anno fatto anche di risate e sentimenti. Un percorso che mi ha regalato tanto, insieme a persone fantastiche. Una famiglia,@uominiedonne avete lasciato un’impronta indelebile nel mio cuore”. (Leggi anche “La scelta di Luca? Un ripiego”. UeD, lascia a sorpresa studio e tronista e una volta fuori racconta tutto)



E ancora: “Grazie per tutto quello che avete fatto per me dal primo all’ultimo. E a Soraia, una ragazza sempre con il sorriso, sensibile e forte allo stesso tempo quello che cercavo da tanto che non ho mai trovato. Adesso namo a vede sti tramonti. Grazie a tutti.” Non solo con Soraia anche con Matteo Luca ha stretto un’amicizia profonda, per la gioia dei fan che scrivono.



“Se hai trovato persone con le quali hai potuto instaurare questi legami…. Fatti una domanda…. Forse sei anche tu ad essere speciale?”. E ancora: “Ragazzi genuini, umili, con personalità, senza fare scenate, buffonate, mai fanatici, volgari, senza essere schiavi del business, esempi da seguire in tv rari”. Quanto a Soraia, tutto va a gonfie vele, ma per la convivenza ci sarà da aspettare. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi si legge infatti: “Per adesso la loro sarà una bella storia a distanza”. Lui infatti vive a Roma dove si diletta con il pugilato e fa lo chef in un ristò, lei invece vive a Como.

“Lui è il passato”. UeD, Lilli Pugliese ha smesso di piangere: Luca Salatino già dimenticato